Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno rifiuta l’ultimatum di Alessia, Magda chiude con Mario Lenti

Oggi, 6 gennaio, si è svolta una nuova registrazione delle puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti: ecco le anticipazioni.

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 6 gennaio, negli studi del dating show di Maria De Filippi, e come sempre non sono mancati momenti di tensione, confronti accesi e importanti sviluppi sia nel Trono Classico, che ha visto protagonista Ciro Solimeno, che nel Trono Over. Scopriamo insieme cosa è successo con le anticipazioni riportate da Fanpage.

Trono Classico: scintille tra Elisa e Alessia Antonietti

Nel corso della puntata viene mostrata l'esterna organizzata dal tronista Ciro Solimeno per Elisa. I due trascorrono del tempo insieme parlando apertamente del loro percorso. Elisa sottolinea quanto per lei sia fondamentale essere sincera e, senza troppi giri di parole, lancia una frecciatina alle altre corteggiatrici, che reputa poco genuine. In particolare, il riferimento sembra essere diretto ad Alessia Antonietti, accusata implicitamente di falsità.

Una volta rientrati in studio, tra Elisa e Alessia Antonietti scoppia un'accesa discussione, dai toni piuttosto animati. Si passa poi alla seconda esterna, quella tra Ciro e Alessia M., che porta il tronista a pattinare sul ghiaccio. Durante l'appuntamento, la corteggiatrice confida le sue perplessità riguardo al rapporto di Ciro con le altre ragazze, mostrando una certa gelosia.

Alessia Antonietti

In studio, Alessia Antonietti prende la parola e dichiara di non credere possibile costruire un rapporto con Ciro se lui continua a frequentare anche Alessia Messina. Tuttavia, il tronista è chiaro: non vuole paletti e non intende precludersi la possibilità di conoscere più corteggiatrici contemporaneamente.

Trono Over: decisioni difficili e chiusure definitive

Ampio spazio anche al parterre Over, in particolare al rapporto tra Sebastiano e la nuova dama Manuela. I due sono usciti insieme una sola volta, ma il cavaliere si dice interessato a proseguire la conoscenza. A intervenire è però Elisabetta, che va su tutte le furie per l'atteggiamento di Sebastiano e lo mette davanti a un ultimatum: possono continuare a frequentarsi solo se lui chiude con Manuela. Sebastiano accetta inizialmente il compromesso, ma dopo una lunga discussione in studio, Elisabetta decide comunque di chiudere la conoscenza, invitando il cavaliere a proseguire serenamente con Manuela.

Momento più leggero per Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, che raccontano di essere usciti a cena e di essersi baciati. Nonostante questo, Rosanna preferisce fare un passo alla volta e spiega che chiederà il numero di Alessio solo quando sarà certa che la sua amicizia con Giuseppe non rappresenti un ostacolo. Infine, Magda Catozzi torna sulle precedenti registrazioni e rivela tutta la sua delusione per il comportamento di Mario Lenti. Dopo un lungo e acceso confronto, i due decidono di chiudere definitivamente la loro conoscenza.