Uomini e Donne, Brando Ephrikian, lo sfogo senza filtri sul presunto flirt: “Sono caz*ate infamatorie”

Dopo le foto diffuse sui social con una misteriosa bionda, l'ex tronista trevigiano ha negato categoricamente una nuova storia d'amore e ha attaccato chi specula sulla sua vita privata.

Brando Ephrikian torna al centro dell'attenzione mediatica, ma questa volta non per una nuova frequentazione sentimentale. L'ex tronista di Uomini e Donne, che aveva appassionato il pubblico con il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, si è trovato a dover smentire le recenti voci circolate sul web riguardo a una presunta nuova relazione.

Il giovane trevigiano aveva concluso la sua esperienza televisiva scegliendo Raffaella Scuotto, con cui ha vissuto una storia d'amore intensa ma segnata da alti e bassi. La relazione è poi naufragata dopo poco più di un anno, lasciando i fan che li avevano seguiti e sostenuti molto amareggiati.

La foto con la ragazza bionda e le insinuazioni social

Negli ultimi giorni, però, il nome di Brando è tornato a circolare sui social a causa di una foto condivisa da Deianira Marzano, esperta di gossip. Nello scatto l'ex tronista compariva in una discoteca accanto a una ragazza bionda e la Marzano ha scritto: "La nuova fidanzata di Brando". Un commento che ha inevitabilmente alimentato speculazioni e insinuazioni sulla vita privata del ragazzo.

Raffaella e Brando dopo la scelta

La risposta di Brando: duro attacco ai gossip e la smentita categorica

A mettere un punto definitivo sulla questione è stato lo stesso Brando, che nelle scorse ore ha deciso di esporsi con decisione attraverso una serie di storie su Instagram. Inizialmente, con tono più enigmatico, ha scritto: "Nessuno conosce la tua storia meglio di te. Non vivere per piacere a tutti, vivi per essere fedele a chi sai di essere".

Subito dopo, però, è arrivato il vero e proprio sfogo, molto più diretto e senza filtri: "Un ringraziamento speciale va a tutti i Cupido non richiesti che vogliono far parte della mia vita sentimentale, cercando di accostarmi a presunte fidanzate che sinceramente in questo momento non voglio e non cerco, tramite foto tagliate male o addirittura risalenti a mesi e mesi fa. Ma noi a queste critiche infamatorie siamo abituati. Raga, voi non dovete credere a tutto quello che leggete sui social perché spesso e volentieri sono caz.ate. Noi ci mangiamo la nostra uva e vaffan..lo a tutti i pezzi di mer.a che vogliono infamare!".

Parole dure che testimoniano quanto Brando non abbia gradito l'ennesima ingerenza nella sua vita privata. Per il momento, l'ex tronista ha chiarito di non avere alcuna relazione in corso e di volersi concentrare esclusivamente su se stesso, senza pressioni né etichette imposte dall'esterno.