Uomini e donne la scelta, Brando ha lasciato lo studio con Raffaella 'Sei la mia scelta di cuore'

Dopo sei mesi di tensione e emozioni, il tanto atteso momento della scelta è finalmente arrivato. Brando Ephrikian, il protagonista del Trono Classico di Uomini e donne, ha lasciato lo studio con Raffaella Scuotto, preferendola a Beatriz, l'altra corteggiatrice rimasta in lizza.

Uomini e donne: la scelta di Brando

La scorsa settimana, tutti erano pronti per assistere alla scelta di Brando, ma il tronista ha sorpreso il pubblico decidendo di rinviare l'annuncio finale, programmando di passare mezza giornata con Raffaella e mezza giornata con Beatriz, prima di comunicare la sua decisione. Oggi, il grande giorno è arrivato, in studio sono scesi prima Brando e poi le due corteggiatrici.

La regia ha mandato in onda le clip con le esterne di Brando con Raffaella e Beatriz. Tra un video e l'altro, Gianni Sperti ha ammesso di non aver capito su chi sarebbe caduta la scelta del tronista, mentre Tina Cipollari ha affermato di sapere con chi avrebbe lasciato il programma Brando.

Dopo un ballo di gruppo sulle note di Semplicemente, Brando ha chiamato Beatriz, che la maggior parte dello studio ha indicato come possibile scelta. Il tronista ha rivissuto il percorso della corteggiatrice, fatto di risate e litigi. Poi le ha comunicato che la sua scelta non era lei.

Brando sceglie Raffaella

Subito dopo è entrata Raffaella Scuotto, anche con lei Brando ha voluto rivivere la loro storia, dalla prima domanda della corteggiatrice "Ti piace mangiare?", al momento in cui lui l'aveva scartata per poi tornare sui suoi passi.

A Uomini e donne Brando ha scelto Raffaella

"Non sei la mia scelta razionale ma la mia scelta di cuore", ha concluso Brando con Raffaella che si è alzata per abbracciarlo e baciarlo, mentre sulle note di Non è mai abbastanza dei Modà dal soffitto piovevano i classici petali.

Alla fine Brando ha ringraziato Maria De Filippi: "Grazie per questo percorso, sono cresciuto tanto. Sono invecchiato", ha detto il tronista che ha portato anche dei regali per la conduttrice e i due opinionisti.

Raffaella Scuotto ha ringraziato la redazione "Anche attraverso un gesto mi hanno fatto stare bene". Poi ha chiesto a Maria De Filippi "Promettimi che ci inviterai alla scelta di Ida". Pronta la risposta della conduttrice: "Sempre se ci sarà una scelta". Così Brando e Raffaella hanno lasciato lo studio.