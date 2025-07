Uomini e Donne, Brando e Raffaella si sono lasciati: è finita la storia d’amore nata nel dating show

È finita la storia d'amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, una delle coppie più amate dell'edizione 2023-2024 di Uomini e Donne. A comunicare la rottura è stata proprio Raffaella attraverso una lunga e sentita storia su Instagram, in cui ha spiegato con grande sincerità i motivi che l'hanno portata a chiudere la relazione. Poco dopo è arrivata anche la replica di Brando, che ha scelto toni diversi ma altrettanto profondi.

L'annuncio di Raffaella

Nelle sue parole, la Scuotto ha raccontato il percorso della loro relazione, fatta di momenti felici ma anche di difficoltà che con il tempo sono diventate insostenibili: "Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa storia. Ma andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti. E non è così che un amore va vissuto."

Raffaella ha precisato che non ha intenzione di fare la vittima e che non le importa di ciò che si sarebbe potuto dire su di lei, come ad esempio che fosse arrivata al suo obiettivo o che volesse solo questo. L'ex corteggiatrice ha sottolineato che chi aveva condiviso momenti con loro sapeva perfettamente come avevano vissuto quell'amore, quanta gioia ci fosse stata nei momenti belli e quanta sofferenza nei momenti difficili.

Raffaella e Brando dopo la scelta

"E probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre. Chiudo questa storia con il cuore a pezzi - ha continuato - voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali."

E infine: "Mi sento in colpa? Sì, far soffrire le persone è sempre stato uno dei miei più grandi traumi. Ma non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore, perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti. Se questo è venuto a mancare, la colpa è di entrambi, è sempre al 50%, come anche i meriti. Resta il fatto che continueremo a volerci bene, anche se le nostre strade si dividono, perché ciò che si è vissuto non si dimentica mai."

La replica di Brando

A distanza di poco tempo, anche l'ex tronista ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto con un messaggio molto più introspettivo, senza entrare nel merito dei motivi specifici della rottura, ma lasciando intendere il bisogno di prendersi del tempo per se stesso.

"Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente sento il bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto. Per questo mi allontanerò dai social per un breve periodo. Non per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po' più di luce dentro. Grazie per esserci, anche nel silenzio," ha concluso Brando Ephrikian.