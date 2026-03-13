Uomini e Donne anticipazioni: Tina attacca Sara e lascia lo studio dopo la scelta

Durante una registrazione molto tesa di Uomini e Donne, Tina Cipollari critica duramente Sara Gaudenzi dopo la scelta con Alessio Rubeca e decide di lasciare lo studio senza salutarla.

Emergono nuovi particolari sulla scelta improvvisa di Sara Gaudenzi, che ha deciso di terminare il suo percorso come tronista a Uomini e Donne lasciando lo studio insieme al corteggiatore Alessio Rubeca, accompagnata dalla tradizionale e romantica pioggia di petali rossi.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la decisione di Sara sarebbe arrivata al termine di una registrazione particolarmente tesa, conseguenza diretta di quanto accaduto il giorno precedente, quando Matteo Stratoti avrebbe utilizzato toni molto accesi nei confronti della tronista, provocando un malore a Sara e un richiamo verbale da parte della conduttrice Maria De Filippi.

Le critiche di Tina Cipollari a Sara Gaudenzi

La più dura nei confronti della tronista sarebbe stata l'opinionista Tina Cipollari che, come raccontato da Pugnaloni, avrebbe messo apertamente in discussione il percorso di Sara. Secondo Tina, la tronista non sarebbe stata del tutto sincera. L'opinionista ritiene infatti che, se Sara avesse provato davvero un interesse così forte per Alessio, avrebbe dovuto chiudere prima la conoscenza con Matteo senza continuare a coinvolgerlo nel percorso. Le critiche di Tina avrebbero accelerato la decisione di Sara che dopo aver ballato con Alessio ha deciso che Rubeca era la sua scelta

Tuttavia, questa critica potrebbe apparire eccessivamente ottimistica: durante il trono, infatti, è sembrato evidente a molti che nessuno dei protagonisti fosse realmente coinvolto fino in fondo. Nonostante questo, quando Matteo ha scoperto di non essere la scelta, avrebbe lasciato lo studio visibilmente deluso.

Sara e Alessio dopo la scelta

La registrazione tra tensioni e chiarimenti

La puntata della scelta di Sara, sarebbe iniziata proprio con le scuse di Matteo per il comportamento tenuto il giorno precedente. Durante la registrazione sarebbe stato mostrato anche il faccia a faccia molto ravvicinato tra lo stesso corteggiatore e Ciro Solimeno, avvenuto dopo il malore accusato da Sara. La scelta della tronista non sarebbe però piaciuta a Tina Cipollari, che avrebbe deciso di lasciare lo studio senza salutare Ciro.

Cosa è successo nel trono di Ciro

Nel corso della registrazione ci sarebbe stato spazio anche per il Trono di Ciro Solimeno. Durante una delle esterne, il tronista si sarebbe baciato con Elisa. Il gesto avrebbe provocato la solita reazione delle altre corteggiatrici, che avrebbero minacciato di lasciare lo studio. Alla fine, però, la situazione si sarebbe ridimensionata e, come spesso accade nel programma, le protagoniste sono rimaste al loro posto.