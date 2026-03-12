Rissa a Uomini e Donne, Matteo difeso dalla sorella: "Non è un violento, merita rispetto"

Momenti di forte tensione a Uomini e Donne: durante la registrazione Matteo Stratoti perde la calma e sfiora la rissa con Ciro Solimeno. Dopo le polemiche interviene la sorella per difendere il corteggiatore.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata l'11 marzo raccontano momenti di forte tensione nello studio del celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Protagonisti dello scontro sarebbero stati Matteo Stratoti, corteggiatore di Sara Gaudenzi, e il tronista Ciro Solimeno.

Durante la registrazione, il corteggiatore avrebbe perso la calma arrivando ad avere toni molto accesi, tanto da richiedere l'intervento della conduttrice, che lo avrebbe rimproverato per l'atteggiamento giudicato troppo aggressivo nei confronti della tronista.

Le esterne di Sara Gaudenzi: baci con Alessio e Mattia e presentazione ai parenti

Nel corso della puntata sono state mostrate anche le esterne di Sara con i suoi due corteggiatori. Nei precedenti incontri, la tronista aveva deciso di bruciare le tappe, presentando entrambi ad alcuni suoi parenti. Ieri, Sara avrebbe baciato sia Alessio sia Mattia, scatenando inevitabilmente nuove tensioni una volta rientrati in studio.

Sara Gaudenzi

Tensione in studio e malore per Sara Gaudenzi

Proprio a quel punto la situazione sarebbe degenerata. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, Matteo Stratoti avrebbe reagito con dure esternazioni, arrivando a minacciare Alessio e lo stesso Ciro Solimeno. Subito dopo si sarebbe sfiorata una rissa nel backstage.

Il clima molto acceso avrebbe avuto conseguenze anche per la tronista: Sara Gaudenzi avrebbe accusato un malore, probabilmente dovuto alla forte tensione accumulata durante la registrazione e all'assalto verbale ricevuto, giudicato eccessivo anche dalla stessa Maria De Filippi.

La difesa della sorella di Matteo Stratoti dopo le critiche sui social

Nel frattempo, a difendere Matteo dalle numerose critiche arrivate sui social è intervenuta la sorella del corteggiatore, che ha voluto chiarire la posizione del fratello. "Voglio dirlo chiaramente: mio fratello non è una persona violenta. Chi lo conosce davvero sa che è una persona tranquilla, che rispetta gli altri e che non farebbe mai del male a qualcuno intenzionalmente", ha dichiarato.

Ciro Solimeno

La donna ha poi aggiunto: "Spesso si giudica troppo in fretta senza conoscere tutta la situazione o senza capire il carattere di una persona. Io lo conosco meglio di chiunque altro e so che è una persona buona, con dei valori e con rispetto verso gli altri. Per questo mi fa male sentire certe accuse o certi commenti".

Infine, l'appello a non fermarsi alle apparenze: "Prima di etichettare qualcuno, bisognerebbe fermarsi un attimo e conoscere davvero la persona di cui si parla. Mio fratello merita rispetto come chiunque altro". Non resta ora che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne per capire nel dettaglio cosa sia accaduto davvero nello studio del programma.