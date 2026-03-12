Uomini e Donne anticipazioni: Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca

Anticipazioni Uomini e Donne: la tronista romana Sara Gaudenzi sorprende tutti e sceglie Alessio Rubeca tra i corteggiatori, dopo una puntata piena di tensioni e colpi di scena.

Oggi 12 marzo, durante la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, la tronista romana Sara Gaudenzi ha scelto di uscire dallo studio con uno dei suoi corteggiatori. I pretendenti in gara erano due: Matteo Stratoti e Alessio Rubeca, e la decisione odierna sembra essere il risultato della puntata registrata ieri, molto complicata per la tronista.

Tensione in studio tra Matteo e Alessio

Durante l'ultima registrazione, Sara aveva portato in esterna sia Alessio che Matteo, scambiando baci con entrambi. In studio, però, Matteo ha avuto un comportamento aggressivo, arrivando a minacciare Alessio e Ciro, scatenando la reazione di Maria De Filippi, che ha sottolineato come la reazione di Matteo fosse eccessiva e ingiustificata nei confronti di Sara.

Il malore della tronista e la difesa della famiglia

La tensione ha causato a Sara un malore al termine della puntata. Matteo e Ciro sono stati separati per evitare escalation. La sorella di Matteo ha difeso il fratello sui social: "Voglio dirlo chiaramente: mio fratello non è una persona violenta. Chi lo conosce davvero sa che è una persona tranquilla, che rispetta gli altri e non farebbe mai del male a qualcuno intenzionalmente".

La sorella ha poi aggiunto: "Io lo conosco meglio di chiunque altro e so che è una persona buona, con valori e rispetto verso gli altri. Per questo mi fa male sentire certe accuse o certi commenti".

Il post di Matteo sui social

Poco dopo la diffusione delle anticipazioni sulla scelta, Matteo Stratoti ha pubblicato un video sui social, interpretato da molti come una reazione alla decisione di Sara. Nel video si ascolta il brano Cosa vuoi che sia di Ligabue, con alcune frasi evidenziate incentrate sul tempo che passa e sulle difficoltà da superare, probabilmente legate alla scelta avvenuta nello studio.