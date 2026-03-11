Uomini e Donne anticipazioni: Ciro e Matteo rissa sfiorata, Sara Gaudenzi colta da malore

Nella registrazione di oggi 11 marzo di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sabrina Zago tornano nel Trono Over, mentre nel Classico tensione alle stelle con baci, gelosie e una rissa sfiorata tra Ciro e Matteo.

Oggi, mercoledì 11 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La puntata è stata particolarmente movimentata tra ritorni sul parterre, discussioni accese e una rissa sfiorata nel Trono Classico. Ecco tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Trono Over: ritorni e scontri in studio

La registrazione si è aperta con il Trono Over e con un ritorno inatteso: Elisabetta Gigante è rientrata sul parterre dopo aver lasciato il programma qualche registrazione fa, in seguito alla fine della sua frequentazione con Sebastiano Mignosa.

In studio non sono mancate le tensioni. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno avuto uno scontro con Marina, mentre è tornata anche Sabrina Zago, che nel frattempo ha iniziato a frequentare Davide. Proprio Marina ha deciso di fare un passo indietro e ha chiamato Davide per chiedergli scusa per il modo in cui si erano lasciati. Da questo tentativo di chiarimento, però, è nata una discussione molto accesa che ha animato lo studio.

Elisabetta Gigante

Trono Classico: baci, gelosie e tensione alle stelle

Spazio poi al Trono Classico, a partire da Ciro Solimeno, assente nelle ultime puntate. Il tronista ha portato in esterna Elisa e Ale. Con Elisa l'uscita è stata molto intensa: la corteggiatrice ha raccontato un momento doloroso della sua vita, spiegando che recentemente è venuto a mancare suo nonno. I due si sono abbracciati a lungo, condividendo un momento molto emotivo.

Diversa invece l'esterna con Ale: i due sono usciti in macchina e la serata si è conclusa con un bacio. In studio è scoppiata una piccola discussione quando Elisa ha chiesto a Ciro come mai con lei non ci fosse stato un bacio. Il tronista ha spiegato di non aver fatto quel passo per rispetto verso Alessia, scatenando ulteriori commenti.

Matteo Stratoti

Sara Gaudenzi e la rissa sfiorata

La parte più movimentata della registrazione ha riguardato Sara Gaudenzi, protagonista di una puntata molto complicata. La tronista è uscita sia con Alessio Rubeca sia con Matteo Stratoti, e durante le esterne ci sono stati baci con entrambi. In studio, però, Matteo ha reagito in modo molto aggressivo, arrivando a minacciare sia Alessio che Ciro. Il clima si è scaldato rapidamente e il pubblico ha iniziato a rumoreggiare.

A intervenire è stata Maria De Filippi, che ha rimproverato Matteo per il suo comportamento, giudicando esagerata la reazione nei confronti di Sara, che non aveva colpe nella situazione. La registrazione in studio si è conclusa con un momento di forte intensità emotiva: Sara Gaudenzi ha avuto un malore, probabilmente dovuto alla tensione accumulata durante la puntata. Secondo le anticipazioni, mel bacvkstage Matteo e Ciro sono stati separati, con una rissa sfiorata tra i due, che potrebbe essere tagliata in fase di montaggio.