Uomini e Donne: Alessio confessa rapporti intimi con Rosanna e Debora, caos in studio

Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la prima della settimana. Tra lacrime, accuse e decisioni improvvise, lo studio si è acceso soprattutto nel Trono Over. Protagonista assoluto Alessio Pilli Stella, al centro di un triangolo sentimentale che ha fatto discutere. Ma non sono mancati addii, tensioni e momenti emotivi.

Alessio Pilli Stella nel caos: confessione choc al centro studio

La puntata si apre con il triangolo tra Alessio Pilli Stella, Rosanna Siino e Debora, arrivato a uno dei momenti più tesi della stagione. Viene mostrato un filmato registrato dopo l'ultima puntata, con un confronto tra Alessio e Debora sul loro rapporto.

A fare chiarezza è come sempre Maria De Filippi, che spinge il cavaliere a esporsi. Alessio ammette di essere interessato a entrambe le donne, ma la situazione degenera quando emerge la verità: ha avuto intimità con Debora e il giorno dopo con Rosanna.

Rosanna Siino

Le due dame reagiscono con fastidio, ma invece di chiudere subito con lui scelgono di affrontarlo. Alessio sostiene di sentirsi più vicino a Rosanna, pur continuando a frequentare Debora, una posizione che appare contraddittoria e che non convince lo studio.

Rosanna spiega di essersi lasciata andare pensando che tra Alessio e Debora ci fosse stato solo un bacio. Quando scopre la verità, decide di interrompere la conoscenza. Un epilogo prevedibile, ma che conferma quanto il cavaliere si sia infilato in una situazione difficile da gestire.

Chi ha lasciato Uomini e donne oggi

Il momento più dolce della puntata è quello dedicato a Tiziana e Mauro, che decidono di lasciare insieme la trasmissione. Un'uscita romantica che ha portato un po' di serenità in una puntata dominata da tensioni e polemiche. Subito dopo, arriva anche la decisione a sorpresa di Arcangelo, che sceglie di abbandonare il parterre di propria iniziativa, lasciando tutti interdetti.

Gabriele insiste con la tronista

Gabriele del Trono Over, invece, dopo la puntata di venerdì torna nuovamente a dichiararsi a Sara. Il cavaliere ha ammesso di essere sceso per conoscerla, p oggi ribadisce che sarebbe disposto a lasciare il programma se non ricambiato. Purtroppo per lui, riceve ancora un no dalla tronista e Maria De Filippi gli suggerisce di non chiudere del tutto la porta e di tornare se fosse interessato a qualche dama del parterre.

Marina discute con Tina Cipollari

Nel finale, protagonista Marina, che riceve un nuovo pretendente ma decide di non proseguire la conoscenza. La scelta scatena una discussione con Tina Cipollari, che la accusa di avere atteggiamenti troppo pretenziosi. "Hai questo atteggiamento supponente" e poi, prima di abbandonare lo studio, l'opinionista ha detto di Marina: "Lei è una che si aspetta un trentenne che arriva tutto così, perché loro si sentono chissà chi. Non fanno i conti con l'anagrafe".