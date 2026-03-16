Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi accusa Edoardo Nestori, lui lascia il programma

Colpi di scena nella registrazione del 16 marzo di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi: Edoardo Nestori abbandona lo studio e il programma dopo lo scontro con Barbara De Santi.

Oggi, lunedì 16 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano momenti di tensione nel Trono Over, mentre nel Trono Classico il percorso di Ciro Solimeno continua tra nuovi baci e polemiche. Ecco cosa è successo durante la registrazione, secondo quanto riportato da Lollo Magazine.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: Edoardo Nestori lascia lo studio

La registrazione del Trono Over di Uomini e Donne si apre con un momento piuttosto acceso. Edoardo Nestori decide infatti di lasciare lo studio dopo alcune accuse mosse da Barbara De Santi. La dama sostiene di aver saputo che il cavaliere sarebbe stato visto a cena con una donna che non fa parte del programma. Non è chiaro se si tratti di un abbandono definitivo del dating show, ma la sua uscita di scena ha acceso il dibattito in studio.

Gloria Nicoletti

Gloria continua la conoscenza con Marco

Nel frattempo, Gloria Nicoletti continua la frequentazione con Marco, mentre Alessio Pili Stella torna al centro dello studio insieme a Deborah, rivelando di aver ripreso a frequentare la dama. Anche Rosanna Siino sembra aver voltato pagina: la dama è uscita con Michele, che ha organizzato per lei una cena in hotel e tra i due è scattato anche un bacio.

Spazio anche a nuovi ingressi: per Paola scende un nuovo cavaliere e lei decide di tenerlo per conoscerlo meglio. Anche Marta accetta di conoscere un nuovo pretendente, mentre prosegue la sua frequentazione con Antonio.

Trono classico: Ciro porta in esterna Elisa ma Martina lascia lo studio

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, il protagonista della registrazione è ancora una volta Ciro Solimeno. Il tronista ha portato in esterna soltanto Elisa Leonardi e tra i due è scattato un bacio. In studio, però, la situazione si accende. Martina dopo aver visto l'esterna e, visibilmente infastidita, decide di lasciare lo studio. Ciro afferma di volerla raggiungere per chiarire. Durante la discussione interviene anche Alessia Antonetti, che si lamenta con il tronista accusandolo di lasciarla spesso "in panchina", senza portarla mai in esterna.