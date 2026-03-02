Uomini e Donne anticipazioni: Alessio Pili Stella e Deborah litigano sul bacio in SPA

Oggi, lunedì 2 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La puntata è stata caratterizzata da Gemma che ha chiuso con un cavaliere e a Sara che ha baciato i suoi due corteggiatori.

Gemma Galgani chiude una conoscenza

Gemma Galgani ha fatto ritorno dopo le esterne a Torino, dove ha incontrato l'ultimo cavaliere sceso per lei. Tuttavia, nonostante l'uscita, nulla è cambiato: in studio Gemma ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza, sorprendendo tutti. Nel frattempo, Edoardo Nestori ha continuato le sue uscite con Anita e Maria, ma ha anche risentito Paola. Questa situazione ha creato qualche momento di bagarre in studio, confermando che il trono over rimane sempre pieno di colpi di scena.

Alessio Pili Stella e Deborah: bacio o no?

Momento di grande discussione tra Alessio Pili Stella e Deborah: i due hanno raccontato in studio la loro ultima esterna, trascorsa in una SPA, tra momenti di complicità e divertimento. Nonostante questo, è nata una controversia per un presunto bacio: Deborah nega di esserselo scambiato con il cavaliere, mentre Alessio conferma che il gesto c'è stato, generando tensione e confronto. La registrazione si è protratta più a lungo del previsto, coprendo ben due puntate.

Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi porta avanti due percorsi

La tronista ha portato entrambi i corteggiatori, Alessio Rubeca e Matteo Stratoti, in esterna. Ad Alessio ha fatto conoscere sua nonna e i due si sono scambiati un bacio. Anche con Matteo c'è stato un momento romantico, suggellato da un bacio, dopo quello della precedente registrazione.

In studio, Alessio ha espresso il suo disappunto, sostenendo che Sara presti più attenzione a Matteo, scatenando una piccola discussione. La tronista ha chiarito di voler portare avanti entrambi i percorsi e ha precisato che per il momento non ha ancora una preferenza lasciando Alessio e Matteo sulla graticola.