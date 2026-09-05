Uomini e Donne, Giacomo Vacalebre sorprende: spunta un vecchio post contro Temptation Island

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è stato presentato dopo la registrazione del 3 settembre, ma sul web è riemerso un vecchio post attribuito a Giacomo Vacalebre e legato a Temptation Island.

L'avventura di Giacomo Vacalebre a Uomini e Donne è iniziata con la registrazione del 3 settembre, quando il nuovo tronista è stato presentato al pubblico attraverso un video condiviso da Witty TV. E proprio dopo la sua presentazione sui social è riemerso dal web un vecchio commento attribuito a Giacomo nei confronti di Temptation Island, il programma prodotto da Maria De Filippi.

Il vecchio commento di Giacomo Vacalebre su Temptation Island

Nella clip di presentazione, Giacomo si è descritto anche come una persona che non ama particolarmente i social. Internet, però, ha una memoria molto lunga e ciò che viene pubblicato online può tornare a circolare anche a distanza di molti anni.

Più di undici anni fa, commentando il docu-reality di Filippo Bisciglia, Giacomo ha scritto sui social: "Temptation Island è da malati mentali!!!".

La frase ha iniziato a circolare nuovamente dopo l'ingresso di Vacalebre nel cast di Uomini e Donne, attirando l'attenzione soprattutto perché una parte consistente del pubblico di Temptation Island segue anche il dating show di Canale 5.

Giacomo Vacalebre nella clip di presentazione

Un post decontestualizzato e risalente a molti anni fa

Il vecchio post, tuttavia, appare oggi decontestualizzato. Non è infatti possibile stabilire con certezza a quale momento del programma si riferisse Giacomo all'epoca, né soprattutto a chi fosse rivolto esattamente il suo commento.

Si tratta inoltre di una frase risalente al dicembre del 2014, quando Vacalebre aveva una vita completamente diversa da quella attuale. Nel frattempo Giacomo è cresciuto, ha intrapreso un percorso professionale e oggi è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne.

La redazione di Uomini e Donne era a conoscenza del commento?

Dopo la diffusione del vecchio post, qualcuno sui social si è chiesto se la redazione di Uomini e Donne fosse già a conoscenza di quel pensiero espresso da Vacalebre molti anni fa.

Al momento non ci sono elementi per sapere se il commento sia stato preso in considerazione dagli autori o se abbia avuto un peso nella scelta di Giacomo come tronista. È comunque plausibile pensare che, prima di coinvolgere un nuovo protagonista nel programma, venga effettuata una valutazione anche della sua presenza pubblica e dei contenuti reperibili online. Il riemergere del post sembra quindi essere soprattutto una curiosità legata al passato del nuovo tronista, più che un elemento capace di definire il suo attuale percorso televisivo.

Chi è Giacomo Vacalebre, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Giacomo Vacalebre ha 30 anni e nella vita lavora come responsabile commerciale per un'azienda. Nel video di presentazione ha raccontato alcuni aspetti della sua personalità e della sua quotidianità. In passato è stato anche un tennista professionista, ma ha dovuto abbandonare la carriera sportiva a causa di un infortunio. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Giacomo ha raccontato di aver avuto una sola relazione davvero importante, durata ben dodici anni.

Ora per Giacomo Vacalebre si apre un capitolo completamente nuovo: quello sul trono di Uomini e Donne. E, ancora prima dell'inizio del suo percorso nel programma, il web ha già iniziato a scavare nel suo passato.