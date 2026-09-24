Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico rischia la squalifica: cosa è successo

Simone Annicchiarico finisce al centro del caso al Grande Fratello Vip dopo una frase pronunciata a bassa voce in cucina. La clip è diventata virale e ora si attende la decisione degli autori.

Il Grande Fratello Vip potrebbe dover affrontare un nuovo caso disciplinare, il primo di questa nona stagione. Al centro dell'attenzione c'è Simone Annicchiarico, uno dei concorrenti che in questi primi giorni di permanenza nella Casa si è fatto notare per la sua spontaneità e per un atteggiamento spesso privo di filtri.

Simone Annicchiarico e la bestemmia nella Casa

Questa volta a far discutere è un episodio avvenuto durante un tranquillo pomeriggio nella cucina della Casa più spiata d'Italia. Le telecamere hanno ripreso Simone Annicchiarico mentre, a bassa voce, pronunciava una bestemmia. La scena ha rapidamente iniziato a circolare online. La clip, tratta dalla diretta streaming della Regia 2, è stata condivisa sui social diventando in breve tempo virale e alimentando le discussioni tra i telespettatori del reality.

Simone si trovava al fianco di Giancarlo Danto. Dopo essersi allontanato, ha pronunciato la frase finita sotto accusa. I due si sono immediatamente resi conto dell'accaduto e Giancarlo ha reagito portandosi le mani alla testa. Anche Simone è apparso subito amareggiato. Il punto interrogativo riguarda ora le possibili conseguenze. Una bestemmia al Grande Fratello Vip, qualora venisse accertata dalla produzione, può infatti portare a un provvedimento disciplinare anche molto severo, compresa la squalifica.

La decisione spetterà agli autori e alla produzione del programma. Sarà necessario capire come verrà valutato il contenuto della frase pronunciata da Annicchiarico e se verranno ravvisati gli estremi per un provvedimento. Il caso arriva inoltre a ridosso della quarta puntata del Grande Fratello Vip, quando potrebbe essere comunicato il destino del concorrente.

Al momento, invece, il televoto dovrebbe proseguire regolarmente. Tra i concorrenti in nomination figurano Alessandro Varsi, Moreno Morello, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro e Federica Morello. Per Simone Annicchiarico, dunque, le prossime ore saranno decisive. Dopo essere stato tra i concorrenti più discussi di questi primi giorni per la sua personalità e per alcune delle sue dichiarazioni, ora il suo percorso nella Casa potrebbe essere condizionato da questa vicenda.