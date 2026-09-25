Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma chiude con Fabio, una coppia verso l’uscita dal programma

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne Gemma ha interrotto la conoscenza con Fabio mentre Paola e Antonio continuano il loro percorso e sembrano sempre più vicini a una possibile uscita dal programma.

Nuove anticipazioni da Uomini e Donne: nella più recente registrazione Gemma ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Fabio. Spazio anche a Paola e Antonio, la cui conoscenza potrebbe avvicinarsi a un importante punto di svolta. Non sono mancati, però, i momenti dedicati al Trono Classico, dove è stato finalmente presentato il terzo tronista. Le anticipazioni sono state diffuse da Lollo Magazine.

Gemma chiude con Fabio, Gloria si infuria con Giovanni

Per quanto riguarda il Trono Over, Gemma ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Fabio. La dama ha spiegato di non sentirsi particolarmente attratta fisicamente dal cavaliere e, proprio per questo motivo, ha preferito interrompere il rapporto.

La sua decisione ha provocato la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno criticato Gemma sostenendo che avrebbe potuto rendersi conto prima della scarsa attrazione. A difenderla è stata invece Alessandra Mussolini, secondo cui, se Gemma ha scelto di interrompere la conoscenza, significa che evidentemente non era abbastanza coinvolta.

Antonio e Paola del Trono Over

Successivamente si è parlato di Gloria, che ha chiuso con Giovanni. La dama si è mostrata infastidita perché il cavaliere sarebbe uscito anche con un'altra donna del parterre, nonostante avesse dichiarato di volersi concentrare esclusivamente su di lei. Gloria ha quindi contestato il suo comportamento, mettendo in discussione la sua affidabilità.

Situazione più serena, invece, per Paola e Antonio. I due sembrano essere sulla strada giusta per lasciare insieme il programma. Antonio continua a dimostrarsi interessato, mentre Paola, pur mantenendo un atteggiamento tranquillo, ha ammesso di non fidarsi ancora completamente. Per lei, dunque, servirà ancora un po' di tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Uomini e Donne, Giovanni Grazioso è il nuovo tronista

Attenzione puntata anche sul Trono Classico, con l'ingresso del terzo tronista. Dopo Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre, già presentati nelle scorse settimane, è stato annunciato Giovanni Grazioso, volto diventato popolare dopo la partecipazione a Temptation Island.

La sua presentazione in studio è stata accolta da un vero e proprio boato. Il pubblico e gli opinionisti hanno applaudito calorosamente il nuovo tronista e anche i protagonisti del parterre hanno mostrato entusiasmo per il suo ingresso. L'arrivo di Giovanni ha così regalato un momento di leggerezza e divertimento all'interno della registrazione, aprendo ufficialmente una nuova fase per il Trono Classico.