Le Iene stasera su Italia 1: anticipazioni, ospiti e servizi della prima puntata

Veronica Gentili inaugura la nuova stagione di Italia 1 insieme a Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Ecco i servizi e gli ospiti annunciati.

Tutto pronto per il ritorno de Le Iene su Italia 1. La nuova stagione debutta stasera, giovedì 24 settembre, con Veronica Gentili alla conduzione e una nuova squadra di comici composta da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano e Vincenzo Comunale, accanto al confermato Nathan Kiboba. Nel primo appuntamento non mancano reportage, inchieste e interviste dedicate a diversi casi di attualità, insieme a ospiti del mondo della musica.

Le Iene stasera su Italia 1: i servizi e gli ospiti della prima puntata

Anche in questa nuova edizione non mancheranno inchieste, reportage, interviste e servizi degli inviati, insieme agli ospiti del mondo dello sport, della musica, dell'arte e del cinema, protagonisti di monologhi dedicati a temi di attualità. Per il primo appuntamento sono annunciati in studio Jalisse, Welo, Álvaro Soler e Roy Paci.

Tra i servizi al centro della prima puntata c'è il caso di Yara Gambirasio. Luigi Pelazza intervista Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio della tredicenne di Brembate, e il genetista Marzio Capra.

Nel servizio viene raccontata un'importante novità relativa al materiale d'indagine. Per la prima volta, infatti, la difesa avrebbe potuto visionare una parte dei reperti e, tra questi, ci sarebbero immagini in alta definizione che potrebbero fornire nuovi elementi nell'ambito della vicenda giudiziaria.

Spazio anche a Ilaria Salis. Filippo Roma raggiunge l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra dopo la condanna in primo grado relativa al licenziamento di due suoi ex collaboratori e il successivo pignoramento del conto corrente per il mancato pagamento delle spese legali. L'inviato raccoglie la sua versione dei fatti e affronta anche la questione di un documento circolato online relativo a presunti accordi con gli ex collaboratori. Nel servizio interviene anche Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

Un altro dei servizi annunciati riguarda il caso Pierina Paganelli. Gaston Zama e Marco Occhipinti tornano sulla vicenda dopo la sentenza del 10 giugno 2026, con la quale Louis Dassilva è stato assolto in primo grado dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo 694 giorni trascorsi in carcere, Dassilva è oggi libero. L'inviato lo ha incontrato in esclusiva insieme alla moglie Valeria Bartolucci, raccogliendo la sua testimonianza e la storia della nuova vita dopo la scarcerazione.

L'appuntamento con Le Iene è dunque per giovedì 24 settembre, in prima serata su Italia 1. Il programma, ideato da Davide Parenti e diretto in regia da Antonio Monti, è disponibile anche in streaming, anche dall'estero, sul sito ufficiale della trasmissione.