Untold: Fish vs Federer, su Netflix in streaming da oggi

Untold: Fish vs Federer è il documentario a tema tennis che sbarca oggi 7 settembre 2021 su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Untold: Fish vs Federer è il documentario a tema tennis che sbarca oggi 7 settembre 2021 su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Dall'adolescenza trascorsa alla Saddlebrook Academy passando per la sua amicizia e sana rivalità con Andy Roddick, sin dagli albori della propria carriera il tennista statunitense Mardy Fish aveva cercato di eguagliare i campioni che avevano reso grande il movimento americano tra gli anni Ottanta e Novanta: John McEnroe, Andre Agassi e Pete Sampras. Nel 2010, all'apice della propria forma atletica, Fish inizia a scalare rapidamente la vetta del ranking ATP, diventando il numero uno tra i tennisti del proprio Paese e il numero sette del mondo, posizione agguantata nell'agosto del 2011.

Locandina di Untold: Fish VS Federer

L'incredibile talento si è però sempre scontrato con una fragilità mentale che non ha mai concesso a Fish di potersi concentrare con determinazione soltanto sugli obiettivi sportivi da raggiungere. Il momento più difficile si verificherà durante gli US Open del 2012. Qualificatosi per il quarto turno, Fish dovrebbe incrociare Roger Federer. L'avvicinamento alla partita diventa una lotta di resistenza contro sé stesso più che un pre-gara tradizionale. Il ritiro diventa inevitabile. In seguito a tale episodio, a Fish verrà riscontrato un grave disturbo d'ansia.

Lascia l'agonismo e scompare di fatto dalla vita pubblica, barricandosi in casa. Dopo aver intrapreso un percorso di cura, Mardy riuscirà però ad affrontare e superare i propri demoni, riuscendo anche a parlarne apertamente e diventando un modello da seguire per altri atleti che siano interessati dalle sue stesse problematiche, ma che ancora non riescono ad uscire dalle proprie angosce. Divenuto nel frattempo allenatore del Team USA per la Coppa Davis, Fish definirà la sua ansia "come una lotta giornaliera, da vincere ogni nuovo giorno".

Untold: Fish VS Federer è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.