Netflix, settembre 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a settembre 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: da i primi 5 episodi della stagione finale de La Casa di Carta, alla terza stagione di Pose, al thriller Intrusion, diretto da Adam Salky, alla serie danese L'uomo delle castagne, ispirato all'omonimo romanzo di Søren Sveistrup, ideatore della serie The Killing.

Il catalogo di settembre 2021 della piattaforma streaming presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo la commedia spagnola Eravamo Canzoni; Mangia, prega, ama con Julia Roberts e l'originale Kate, diretto da Cedric Nicolas-Troyan.

Afterlife of the Party - disponibile dal 2 settembre 2021 - Cassie vive per divertirsi, ma un giorno muore in uno strano incidente.

Vinterviken - disponibile dall'8 settembre 2021 - Elisabeth e John-John vivono nella stessa città, ma appartengono a mondi diversi. Un intenso primo amore potrà superare le barriere sociali e culturali?

Kate - disponibile dal 10 settembre 2021 - Una spietata assassina viene avvelenata durante il suo ultimo incarico a Tokyo e ha meno di 24 ore per scoprire chi ha ordinato il suo omicidio e vendicarsi.

Prey - disponibile dal 10 settembre 2021 - Un'escursione nella natura si trasforma in una disperata lotta alla sopravvivenza per cinque amici.

Nightbooks - Racconti di paura - disponibile dal 15 settembre 2021 - Appassionato di racconti di paura, Alex deve inventare ogni notte una storia terrificante per non restare intrappolato con la sua nuova amica in un appartamento stregato.

Ankahi Kahaniya - Storie non dette - disponibile dal 17 settembre 2021 - Alcune anime solitarie immerse nel viavai della grande città scoprono inaspettate occasioni di comunanza e amicizia.

Confessioni di una ragazza invisibile - disponibile dal 22 settembre 2021 - Quando Tetê arriva in una nuova scuola, è pronta a tutto per farsi accettare, ma l'ape regina della classe ha altre idee per la testa.

Intrusion - disponibile dal 22 settembre 2021 - Dopo una mortale aggressione domestica nella nuova casa dei sogni di una coppia, la moglie cerca risposte e scopre che il vero pericolo è appena all'inizio.

Il nido dello storno - disponibile dal 24 settembre 2021 - Una donna è alle prese con un risoluto volatile che si installa nel suo giardino e con un marito che fatica ad andare avanti.

My Little Pony: Una nuova generazione - disponibile dal 24 settembre 2021 - In un'Equestria divisa, una vispa eroina crede che i pony terrestri, i pegasi e gli unicorni dovrebbero essere amici e, zampa sul cuore, è determinata a dimostrarlo.

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon - disponibile dal 26 settembre 2021 - Unisciti alla spensierata Shaun nelle avventure con il cugino Timmy, il grosso cane da pastore Bitzer, il gatto geloso Pidsley e la pecora Shirley.

Attack of the Hollywood Clichés! - L'imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema - disponibile dal 28 settembre 2021 - Rob Lowe invita gli spettatori a esaminare i divertenti, strani e controversi cliché di Hollywood.