Unhinged: il trailer del film con Russell Crowe

Unhinged, film con star Russell Crowe, ha ora un trailer in vista dell'arrivo nelle sale americane previsto per mercoledì 1 luglio.

Nel trailer si vede quello che accade quando una donna e suo figlio si imbattono in un guidatore che fatica a controllare la propria rabbia. Il protagonista viene mostrato mentre cerca di scusarsi e la situazione prende presto una svolta inaspettata e angosciante tra inseguimenti, attacchi e aggressioni a conoscenti della donna che cerca quindi di sopravvivere e tenere al sicuro il proprio figlio.

Il film Unhinged è un thriller psicologico con star Russell Crowe nel ruolo di un uomo che reagisce in modo inaspettato e violento a una donna che suona il clacson nel momento sbagliato. La situazione ben presto degenera e la guidatrice si ritrova alle prese con una violenza piena di rabbia che colpisce anche tutte le persone che conosce.

Alla regia del thriller c'è Derrick Borte e nel cast c'è spazio poi anche per Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, e Austin P. McKenzie.

Il thriller verrà distribuito nelle sale a partire da mercoledì 1 luglio: i responsabili della casa di produzione Solstice hanno deciso di anticipare la data di uscita dopo aver valutato le date previste per la riapertura delle sale cinematografiche americane e aver interrogato un campione composto da 1000 spettatori per capire le loro aspettative nei confronti della ripresa delle attività.