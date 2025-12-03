Undici cambia stile in Stranger Things 5: ecco il film anni ’80 che l’ha ispirata

La costume designer della serie Netflix dei fratelli Duffer ha svelato il lungometraggio cult del decennio di riferimento della serie che ha ispirato il look della protagonista.

Uno dei dettagli della quinta stagione di Stranger Things che ha attirato maggiormente l'attenzione è senza dubbio l'abbigliamento di Undici (Millie Bobby Brown).

In una recente intervista ne ha parlato la costume designer Amy Parris, che ha svelato il titolo del film che ha ispirato lo stile e l'abbigliamento della protagonista nell'ultima stagione della serie.

Il film che ha ispirato il look di Undici in Stranger Things 5

Nei primi 4 episodi pubblicati sinora su Netflix, Undi indossa un paio di pantaloncini rossi sopra dei pantaloni della tuta grigi e un top corto grigio: "[È] un mix di Josh Brolin da I Goonies e poi Punky Brewster, con il suo miscuglio di vestiti tagliuzzati che prendeva un po' quello che capitava" ha spiegato Parris al New York Post, riferendosi alla protagonista interpretata da Soleil Moon Frye nell'omonima sit-com degli anni '80".

Primo piano di Millie Bobby Brown in Stranger Things 5

I Goonies di Richard Donner non poteva non essere in qualche modo citato in una serie tv ambientata negli anni '80. In effetti, l'abbigliamento di Undici nella stagione 5 ricorda molto quello di Brand, il personaggio di Josh Brolin: una bandana rossa, una maglietta grigia tagliuzzata, e pantaloncini neri sopra i pantaloni grigi della tuta.

"È divertente, perché sto iniziando a ricevere commenti da persone che dicono, 'Pantaloncini sopra la tuta?' E io penso che fosse assolutamente una cosa da anni '80! Sapevo che questa sarebbe stata la reazione" ha spiegato Parris.

La prima reazione di Millie Bobby Brown al look di Undici

Amy Parris ha svelato di aver saputo che inizialmente Millie Bobby Brown non era molto convinta di questo look: "Ha visto il concept art originale, che ho mostrato ai [creatori della serie] fratelli Duffer. E una volta deciso un'idea, gliel'abbiamo inviata via email. Ho scoperto dopo che lei aveva scritto loro in privato qualcosa del tipo: 'Siete sicuri di questo?'".

La designer ha confessato di credere che alla fine Millie Bobby Brown si sia convinta del nuovo look: "Una volta che ha visto quanto le stava bene. Ed è sicuramente un rischio fashion per l'epoca. Penso che si sia convinta una volta capito quanto fosse comodo e facile da indossare".

Il Volume 1 di Stranger Things 5 è composto da quattro episodi, usciti su Netflix lo scorso 27 novembre.