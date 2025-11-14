Millie Bobby Brown lascia il red carpet di Stranger Things 5 dopo lo scontro con un fotografo: "Sorridi tu!"

Nelle ultime ore è circolato un video che coinvolge l'attrice Millie Bobby Brown, impegnata nel tour mondiale della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

La star tornerà presto sullo schermo nel ruolo di Undici per l'ultimo ciclo di episodi della serie creata dai fratelli Duffer e disponibile in tre fasi diverse da fine novembre.

Il botta e risposta tra Millie Bobby Brown e il fotografo

Uno dei fotografi presenti all'evento ha urlato a Millie Bobby Brown di sorridere all'obiettivo e l'attrice ha risposto per le rime: "Sorridere? Sorridi tu!" ha urlato, prima di andarsene.

La decisione di Millie Bobby Brown di rispondere alla frase del fotografo non è certo la prima e probabilmente non sarà l'ultima. In passato, altre star hanno battibeccato sul red carpet con stampa e fotografi.

Il video di Millie Bobby Brown è diventato subito virale sui social, generando una lunga serie di commenti e discussioni sulla vicenda, tra chi ha difeso l'attrice e chi ha colto l'occasione per criticarla e tacciarla di maleducazione.

I battibecchi delle star sul red carpet

Lo scorso anno, Chappell Roan aveva replicato ad un fotografo che le aveva urlato di stare zitta con un secco: "Zitto tu!". Qualche mese dopo, Roan ha ripreso un altro fotografo presente alla première di Guts World Tour, ricordandogli quanto foss stato scortese ai Grammy.

Di recente, anche Denzel Washington è stato protagonista di un breve litigio con un fotografo sul red carpet del Festival di Cannes. Un video mostrava Washington puntare il dito contro un fotografo intimandogli di smetterla. Quando la star si è avvicinata, il fotografo ha tentato di stemperare la tensione ridendo e mettendo la mano sul braccio di Washington che si è divincolato e ha intimato nuovamente al fotografo di smetterla, prima di allontanarsi definitivamente e proseguire il percorso del red carpet.