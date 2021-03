Underworld: Kate Beckinsale "divisa" tra Len Wiseman e Michael Sheen

Durante le riprese di Underworld Kate Beckinsale incontrò il suo futuro marito, il regista Len Wiseman: l'attrice all'epoca aveva una relazione con l'attore Michael Sheen che nella pellicola interpreta il personaggio di Lucian.

Kate Beckinsale in una immagine di Underworld

Michael e Kate hanno anche una figlia che appare nel film durante un flashback di quando Selene era più giovane. Da allora Michael e Len sono diventati molto amici e hanno collaborato di nuovo nel 2009 filmando Underworld: La ribellione dei Lycans.

Michael e Kate sono ancora molto legati e, nonostante la fine della relazione, i due stanno crescendo la loro figlia assieme dal 2003. Kate ha dichiarato che, nonostante il matrimonio con Len, Michael è ancora il suo migliore amico e che la sua relazione con lui, per quanto platonica, è molto importante per lei e per sua figlia.

Michael Sheen in una scena di Underworld

La pellicola ha un punteggio di approvazione complessivo del 31% su Rotten Tomatoes, sulla base di 161 recensioni. Il consenso critico del sito recita: "Sebbene molto raffinato ed elegante da guardare, Underworld è piuttosto noioso, statico, scontato e ripetitivo."