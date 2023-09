Kate Beckinsale: 'Prima di Underworld non sapevo sparare né fare a pugni'

A vent'anni dalla sua uscita nelle sale, Kate Beckinsale ha ricordato l'epoca delle riprese di Underworld e raccontato le mille esperienze vissute sul set, così come le numerose abilità imparate dagli esperti.

Il ruolo di Selene nel thriller d'azione diretto da Len Wiseman (che la Beckinsale ha sposato nel 2004 e da cui ha divorziato nel 2019) le richiedeva di interpretare un'impavida vampira assassina al centro di una battaglia lunga generazioni tra la sua razza senza età e i Lycan, un'antica specie di licantropi.

"È stato davvero spaventoso perché non avevo mai sparato prima. Correvo come una ragazzina. Insomma, è stato un disastro. Ho dovuto imparare tutto". Per tutta la produzione si è trattato di un work in progress. "Ricordo che gli stuntman erano super inorriditi. Mi dicevano: 'Tira qualche pugno'".

Tutto però si è risolto per il meglio. Uscito 20 anni fa, Underworld è diventato un successo a sorpresa, incassando 95 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di soli 21 milioni.

Non è andata altrettanto bene con la critica (il film ha ottenuto un indice di gradimento del 31% su Rotten Tomatoes) ma si è guadagnato una rapida fanbase. E nessuno si è lamentato delle sparatorie, delle corse o dei pugni della Beckinsale.

Da Venom a Underworld: 10 film che la critica ha odiato, ma i fan hanno amato secondo Rotten Tomatoes

Il film le è persino valsa la nomination come miglior attrice ai Saturn Awards dell'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror e ai Teen Choice Awards.