Underworld: la serie TV reboot è ancora in fase di sviluppo

Il regista della saga cinematografica di Underworld, Len Wiseman, ha confermato che è ancora in cantiere un reboot del franchise, sotto forma di serie TV.

Ieri (19 settembre) si è celebrato il ventennale del debutto del primo Underworld nelle sale; il film, dal budget modesto (22 milioni di dollari), ha incassato solo 95,7 milioni di dollari al botteghino mondiale, ma è diventato un successo di culto per il suo mix tra horror e azione supereroistica, oltre a lanciare a trasformare Kate Beckinsale in un'icona mainstream.

Beckinsale ha poi raccontato di aver imparato a sparare e fare a pugni proprio sul set del film action-horror.

Quando Entertainment Weekly ha incontrato Len Wiseman per parlare dei 20 anni di Underworld, ha chiesto direttamente al regista quali sono i progetti per il suo ritorno. Wiseman non ha fornito dettagli specifici, limitandosi a confermare che "c'è qualcosa in lavorazione. Non posso parlarne, ma di sicuro c'è un futuro per Underworld".

Underworld, Kate Beckinsale voleva un crossover con Blade

La notizia che Underworld avrebbe avuto un reboot televisivo è iniziata a circolare sei anni fa, con i primi articoli che affermavano che Wiseman stesso sarebbe tornato come showrunner e produttore, attraverso la sua casa di produzione Sketch FIlms.

Quando gli è stato chiesto se quella serie televisiva facesse parte del "futuro di Underworld", Wiseman ha confermato: "È a quella che mi riferisco".