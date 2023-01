Da Venom a Underworld: 10 film che la critica ha odiato, ma i fan hanno amato secondo Rotten Tomatoes

Da Venom a Underworld, i film hanno sempre rappresentano per molti il modo giusto per sfuggire dalla realtà. Spesso, però, le pellicole proiettate sul grande schermo hanno diviso pubblico e critica, specialmente su Rotten Tomatoes.

Esplosioni, scene di combattimento, inseguimenti, sono quei momenti che tengono gli spettatori con il fiato sospeso, e gli occhi incollati allo schermo. I film d'azione, come riporta Collider, sono quelli spesso scelti per evadere e che, però, spesso vedono fan e critica non riuscire ad incontrarsi in merito al giudizio da dare. Anche "con film presumibilmente pensati per tutti".

Dai film sui supereroi come Venom, alle pellicole come Il mistero dei templari, l'accoglienza critica per i film d'azione non è sempre eccezionale. I fan, invece, hanno espresso anche pareri discordanti. Collider ci presenta dunque un elenco dei dieci film d'azione che la critica ha odiato, ma che i fan hanno amato inserendo le rispettive percentuali di gradimento: la prima relativa alla critica, la seconda ai fan, come consuetudine per il sito Rotten Tomatoes.

Quindi vi chiediamo, quali sono i film che avete amato e che la critica non ha apprezzato?