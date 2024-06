Under Paris: il B-movie sullo squalo killer nella Senna conquista Netflix, e Stephen King dice la sua

Under Paris schizza al primo posto della classifica dei film più visti su Netflix con 40,9 milioni di visualizzazioni, anche il Re del Brivido lo ha visto.

Tutti pazzi per Under Paris! Il B-Movie francese con Berenice Bejo incentrato su uno squalo killer che infesta le acque della Senna, a sorpresa, ha scalato le classifiche globali di Netflix diventando il film più visto. Perfino Stephen King si è lasciato sedurre dal passaparola e ha offerto il suo giudizio sulla pellicola divenuta rapidamente un fenomeno globale.

Come rivela la nostra recensione di Under Paris, la capitale francese affronta una minaccia inaspettata quando uno squalo gigante si palesa nella Senna. Una scienziata in lutto di nome Sophia è costretta ad affrontare la bestia e salvare i cittadini parigini mentre il numero delle uccisioni dello squalo aumenta.

Berenice Bejo in una scena di Under Paris

La reazione su X di Stephen King

Grazie alle reazioni degli utenti Netflix sui social, Under Paris è riuscito ad arrivare al n. 1 nella classifica dei dieci film più visti di Netflix nella settimana dal 3 al 9 giugno, ottenendo 40,9 milioni di visualizzazioni. Primo film assoluto e, ovviamente, primo film in lingua non inglese.

Tra gli spettatori che hanno detto la loro dopo la visione di Under Paris c'è anche Stephen King che stavolta ha scritto:

"Pensavo che Under Paris fosse un film camp come Sharknado, ma Twitter mi ha convinto a guardarlo, ed è davvero molto bello. Gli ultimi 25 minuti sono fantastici".

Anche se la critica e il pubblico in generale sembrano dissentire con l'entusiasmo di Stephen King, l'approvazione dello scrittore potrebbe convincere anche gli spettatori più riluttanti a superare ogni esitazione e tuffarsi nella visione del film sullo squalo killer francese.