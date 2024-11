Under Paris: in arrivo il sequel, ecco quando iniziano le riprese

Under Paris, il blockbuster estivo di Netflix, riceverà un sequel dopo il grande successo ottenuto in termini di audience.

Il successo a sorpresa del 2024 segue il viaggio di una scienziata in lutto che muove terra e cielo per salvare i cittadini di Parigi da un imminente attacco di squali. Dopo la prima di giugno, Under Paris è diventato uno dei film più visti di Netflix Francia, totalizzando ben 179,80 milioni di ore di visione. I fan hanno quindi atteso a lungo l'annuncio del sequel, che l'attrice Bérénice Bejo ha confermato in una recente discussione.

Quando inizieranno le riprese del sequel?

Secondo la Bejo, il sequel di Under Paris è già in lavorazione e le riprese inizieranno a settembre 2025. L'attrice francese ha fornito aggiornamenti sul secondo capitolo del film catastrofico durante un'intervista con La Tribune. Conversando nella sua lingua madre, la Bejo ha condiviso un interessante aneddoto sul successo di Under Paris e ha fornito alcuni dettagli sul suo atteso sequel. "Nel settembre 2025 gireremo Under Paris 2 [Sous La Seine 2]. Non sarà un semplice sequel. Si tratta di un altro film, molto diverso... ma comunque con uno squalo", ha rivelato l'attrice.

Under Paris: una foto

Bérénice Bejo ha anche condiviso i vantaggi che ha sperimentato dopo l'inaspettato successo dell'impresa diretta da Xavier Gens. "Mi ha portato alcune richieste speciali: Anne Hidalgo [il sindaco di Parigi] mi ha chiesto di saltare nella Senna con lei", ha aggiunto la star di The Artist. "Ho rifiutato. Mi ha anche chiesto se era stata la modella per il personaggio del sindaco. È più un mix tra lei e Valérie Pécresse", ha aggiunto.

Nonostante la conferma della Bejo, Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente il sequel. Tuttavia, considerando gli aggiornamenti condivisi dall'attrice e la popolarità del film, ci si potrebbe aspettare presto un aggiornamento da parte del colosso dello streaming.