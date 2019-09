Uncut Gems: Adam Sandler nel trailer del thriller dei fratelli Safdie

Adam Sandler in versione inedita nel trailer di Uncut Gems, crime thriller diretto dai fratelli Safdie.

Il trailer di Uncut Gems, crime thriller diretto dai fratelli Safdie, anticipa un Adam Sandler da urlo. Se il film confermerà le aspettative, Sandler potrebbe ipotecare una candidatura all'Oscar per una pellicola che lo vede in un ruolo per lui inedito.

Uncut Gems, diretto dai fratelli Safdie, racconta la storia di Howard Ratner, carismatico proprietario di una gioielleria dipendente dalle scommesse che cerca di mantenere due relazioni in contemporanea.

Tra gli interpreti, a fianco di Adam Sandler, Idina Menzel che interpreta la moglie, Judd Hirsch ed Eric Bogosian

La sceneggiatura è firmata da Josh e Ben Safdie in collaborazione con Ronald Bronstein, mentre nel team dei produttori ci sarà anche Martin Scorsese.