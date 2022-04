Adam Sandler e i fratelli Safdie tornano a lavorare insieme dopo Diamanti grezzi

La sinergia tra la star Adam Sandler e i fratelli Safdie ha fruttato il successo di critica Diamanti grezzi, uno dei film più apprezzati del 2019. Adesso il team torna a riunirsi per una nuova collaborazione.

Diamanti grezzi: Adam Sandler in una scena

Secondo Eric Kohn di IndieWire, "Adam Sandler e i Safdie stanno già preparando un altro progetto". Il giornalista non ha aggiunto altro, quindi per il momento i dettagli sul misterioso progetto sembrano essere top secret. I Safdie stanno attualmente lavorando con Nathan Fielder a una commedia spettrale per Showtime chiamata The Curse, interpretata da Emma Stone.

Se confermata, quella tra Adam Sandler e i Safdie sarà la terza collaborazione dopo Diamanti grezzi e Goldman v Silverman, cortometraggio realizzato nel tempo libero dal set del film.

Benny e Josh Safdie hanno espresso in più occasioni la loro stima per Adam Sandler, confessando di aver sognato di lavorare con lui fin dagli anni '90, epoca di Billy Madison e Happy Gilmore. I frateli registi gli hanno mandato lettere e messaggi fin dal 2011, anticipandogli l'idea per Diamanti grezzi, ma per lungo tempo il celebre attore non ha risposto.