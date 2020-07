Uncharted: Tom Holland pubblica la prima foto dal set

Dopo sette registi e anni di ritardi, le riprese di Uncharted sono in procinto di partire e la star Tom Holland pubblica la prima foto dal set dell'action avventuroso ispirato al popolare videogame.

Per il momento dobbiamo accontentarci dello schienale della sedia di Tom Holland con il nome del suo personaggio. Nel post Instagram l'attore ha scritto 'Giorno Uno'. In realtà la produzione di Uncharted ha specificato che le riprese del film Sony non hanno ancora preso il via, ma siamo in fase di preparazione. Il cast e la crew si augurano di cominciare al più presto il lavoro di fronte all'obiettivo.

Qualche giorno fa Tom Holland ha postato un selfie allo specchio svelando la trasformazione fisica ottenuta per Uncharted con l'aiuto del collega Mark Wahlberg che nel film interpreterà il suo mentore, Sully.

Uncharted, Tom Holland: "Ci hanno fatto chiudere al primo giorno di riprese"

Nel cast di Uncharted, insieme a Tom Holland e Mark Wahlberg, ci saranno Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. Ruben Fleshier dirige il film scritto da Art Marcum e Matt Holloway che racconterà una storia delle origini di Nathan Drake.

L'uscita di Uncharted è fissata al 16 luglio 2021.