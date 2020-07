Uncharted: Tom Holland svela la trasformazione fisica ottenuta con l'aiuto di Mark Wahlberg (FOTO)

Il fisico scultureo di Tom Holland svelato in un selfie allo specchio in cui l'attore anticipa la trasformazione per l'avventuroso Uncharted.

Tom Holland ha svelato la trasformazione fisica ottenuta grazie agli stimoli impartiti da Mark Wahlberg per Uncharted in un selfie allo specchio diffuso via social.

Uncharted: Tom Holland svela la trasformazione fisica per il ruolo di Nathan Drake

Uncharted, basato sul popolare videogame da tempo in fase di adattamento, sta finalmente per entrare in lavorazione e la star Tom Holland anticipa su Instagram l'impegno fisico e il duro allenamento necessari per calarsi nei panni di una versione giovane di Nathan Drake.

Holland ha ringraziato pubblicamente il collega Mark Wahlberg per avergli fornito le motivazioni necessarie a imbarcarsi in un allenamento così duro. Da quanto sappiamo finora, pur essendo la trama di Uncharted top secret, Wahlberg dovrebbe inteepretare Victor "Sully" Sullivan, personaggio che fungerà da mentore per Nathan Drake.

L'uscita nei cinema di Uncharted è fissata per il 16 luglio 2021.

Avengers: Endgame, Benedict Cumberbatch ha fatto da babysitter a Tom Holland durante il press tour