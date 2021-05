Uncharted: Tom Holland e Mark Wahlberg sono Nathan Drake e Sully nella prima foto

Uncharted: Mark Wahlberg e Tom Holland insieme in missione

Sony ha svelato la prima foto ufficiale di Uncharted che vede i protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg intenti a indagare nei panni di Nathan Drake e del suo mentore Sully.

Uncharted è stato girato principalmente in Germania, con una lunga interruzione tra marzo e luglio 2020 per via dell'emergenza sanitaria, e poi anche in Spagna. Nel cast, oltre a Tom Holland e Mark Wahlberg, ci sono anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali che interpreta Chloe Frazer, interesse sentimentale di Nathan Drake, e Tati Gabrielle.

Spider-Man 3, Tom Holland: "Mi sono rifiutato di indossare una parrucca, avrò il look creato per Uncharted"

Al centro della storia troveremo il giovane cacciatore di tesori Nathan Drake che, grazie all'aiuto del mentore Sully, diventerà un famoso esploratore. Parlando del suo personaggio Nathan Drake, Tom Holland lo ha paragonato al figlio di Indiana Jones e James Bond.

L'uscita nei cinema di Uncharted è fissata per l'11 febbraio 2022.