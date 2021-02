Uncharted, Tom Holland: "Nathan Drake è il figlio di Indiana Jones e James Bond"

Per descrivere il personaggio di Nathan Drake, la star di Uncharted, Tom Holland, ha scomodato paragoni illustri chiamando in causa due icone come Indiana Jones e James Bond.

Uncharted: Tom Holland svela la trasformazione fisica per il ruolo di Nathan Drake

Tom Holland è stato chiamato a interpretare la versione giovane di Nathan Drake, star dei videogame di Naughty Dog video che segue le avventure di un cacciatore di tesori che attraversa il globo alla ricerca di misteri storici da risolvere. Il film Uncharted fungerà da prequel per i popolari videogame.

Parlando del suo personaggio, Tom Holland ha dichiarato a Vanity Fair: "Credo che il modo più semplice per descrivere il film senza sminuirlo in alcun modo è come se Indiana Jones e James Bond avessero fatto un figlio, ecco, quello sarebbe Nathan Drake".

In precedenza, anche il regista Shawn Levy e la co-star Mark Wahlberg hanno scomodato Indiana Jones per descrivere Uncharted, ma anche il legame con Bond sarebbe più esplicito del previsto. Sully (Wahlberg), mentore di Nathan Drake, è un ex ufficiale della Marina Americana, e le sue abilità in combattimento sarebbero simili a quelle di Bond, agente dei Servizi Segreti Inglesi.

Cherry, Tom Holland: "Mia madre si è infuriata dopo aver visto una clip del film"

Uncharted, girato principalmente in Germania, vede interpreti Tom Holland[/PEOPLE] e Mark Wahlberg e Antonio Banderas. L'uscita di Uncharted è stata spostata dal 16 luglio 2021 all'11 febbraio 2022.