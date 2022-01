Un'avventura: il film con Laura Chiatti sulle note di Lucio Battisti stasera su Rai3

Stasera su Rai3, in prima visione, va in onda Un'avventura, il film con Laura Chiatti e Michele Riondino, sulle note di Lucio Battisti.

Un'avventura è il film scelto per far compagnia al pubblico stasera su Rai3 alle 21:20. Una prima visione in chiaro per questo musical italiano sulle note di Lucio Battisti e Mogol, diretto da Marco Danieli e interpretato da Michele Riondino e Laura Chiatti.

Un'avventura: un momento tra Laura Chiatti e Michele Riondino

La trama si muove inseguendo Matteo (Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti), due giovani che scoprono l'amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno seguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista.

Francesca gira il mondo per cinque anni, mentre Matteo rimane a scrivere canzoni d'amore. Quando Francesca ritorna porta con sé il vento di cambiamento degli anni '70, fatto di emancipazione, progresso ed evasione. I due si ritrovano e il loro amore rinasce più forte di prima, ma la loro storia seguirà sentieri inaspettati...

La colonna sonora, curata da Pivio e Aldo De Scalzi (il due dietro alle musiche, tra gli altri, di Diabolik e L'Ispettore Coliandro), è composta da diversi brani estrapolati dalla discografia di Mogol e Battisti. Lo stesso Mogol è stato consulente artistico del film.