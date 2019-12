Una vita anticipazioni 20 dicembre 2019: Samuel decide di approfittare della notte fuori con Lucia

Nella puntata di Una Vita, in onda venerdì 20 dicembre 2019 su Canale 5, Samuel decide di approfittare della situazione e di spingere più in là il suo corteggiamento: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di venerdì 20 dicembre 2019 e le anticipazioni parlano di un Samuel disposto a tentare il tutto per tutto con Lucia ora che le circostanze sembrano dalla sua parte.

Lucia e Samuel sono costretti a passare la notte a casa di Nicasio per l'incidente occorso alla loro carrozza, mentre Celia e Telmo immaginano già che conseguenze potrebbero esserci per la reputazione della giovane. L'Alday, approfittando delle circostanze che hanno prolungato l'allontanamento di Lucia da casa e quindi da Telmo, decide di spingere più in là il suo corteggiamento.

