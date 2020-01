Una vita anticipazioni 16 gennaio 2020: Samuel ingelosito dalla ritrovata armonia tra Lucia e Telmo

Una vita torna con la puntata di giovedì 16 gennaio 2020 su Canale 5 e nelle anticipazioni assistiamo al "ritorno" di Samuel, sempre più infastidito e preoccupato dal rapporto tra Telmo e Lucia.

Celia e Felipe, ormai fuori pericolo, possono finalmente riabbracciare tutti. Lucia è profondamente riconoscente a Padre Telmo per aver salvato la vita di sua cugina ma la loro ritrovata armonia preoccupa Samuel. Ancora perseguitato da Batàn per i suoi debiti, l'Alday ha solo il matrimonio con Lucia e la conseguente dote come via d'uscita, ma se facesse ora nuovamente la proposta verrebbe sicuramente rifiutato...

Una vita tornerà domani, 16 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 15 gennaio.