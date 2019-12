Una vita anticipazioni 19 dicembre 2019: piccolo incidente per Lucia e Samuel

Nella puntata di Una Vita, in onda giovedì 19 dicembre 2019 su Canale 5, un piccolo incidente costringerà Lucia a qualcosa che non avrebbe mai voluto: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di giovedì 19 dicembre 2019 e le anticipazioni tornano a concentrarsi su Lucia, Samuel e sul loro viaggio che innescherà reazioni inimmaginabili.

La carrozza sulla quale viaggiano Lucia e Samuel avrà un piccolo incidente: è tutta una macchinazione dell'Alday? Non c'è tempo per pensare al colpevole: è tardi e i due devono dovranno chiedere a Nicasio di poter passare la notte da lui, lontani dunque da casa. La qual cosa manderà in bestia Telmo, alla scoperta dell'ennesima ingenuità di Lucia.

Nel frattempo Cesareo non ha dubbi: le tracce di Raul portano proprio dall'usuraio. Dovrà trovare un modo per dirlo a sua madre e cercare una soluzione.

Una vita tornerà domani, 19 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.

