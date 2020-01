Una vita anticipazioni 15 gennaio 2020: tutta Acacias festeggia il coraggio di Telmo

Una vita torna con la puntata di mercoledì 15 gennaio 2020 su Canale 5 e nelle anticipazioni Acacias è in festa per lo scampato pericolo di Celia e Felipe.

Il coraggio e la determinazione di Padre Telmo hanno salvato la coppia degli Alvarez-Hermoso: è lui l'eroe che ora tutta Acacias sta festeggiando. Lucia, sollevata per come sono andate le cose, corre ad abbracciare la cugina Celia, ormai fuori pericolo. Da qualche parte, però, ci sono due persone alle prese, invece, con un momento assai difficile: Leonor non riesce a fidarsi fino in fondo di Iñigo. I due finiscono per litigare.

Una vita tornerà domani, 15 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 14 gennaio.