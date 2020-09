Una Vita, mascherine e disinfettante in scena: errore o messaggio subliminale?

Gli spettatori della soap Una Vita hanno notato che in alcune scene sono stati fatti errori legati alla pandemia in corso.

Gel disinfettante e mascherine esistevano già nel 1914, almeno nella ricostruzione storica di Una Vita, la soap spagnola che ha stupito il suo pubblico per errori davvero grossolani. In alcune scene della serie spagnola si notano alcuni dei dispositivi di protezione individuale che abbiamo imparato ad usare in questo periodo di emergenza.

Dopo il lockdown molte produzioni sono ripartite sia in Italia che all'estero, sui set sono stati stabiliti dei protocolli da rispettare per evitare il contagio. La serie Una Vita ambientata nel 1914 ha riservato non poche sorprese all'attento pubblico spagnolo. Sui social iberici molti hanno sottolineato che in alcune scene i personaggi usano le mascherine e nelle stanze delle cameriere si vede il gel disinfettante.

Le soap spagnole e sudamericane che sono arrivate in Italia negli anni ottanta divennero famose per i numerosi errori che accompagnavano le produzioni. E divennero anche l'oggetto dell'ironia del Trio composto da Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Durante alcune scene di Una Vita sembra essere ritornati a quei tempi, mentre i protagonisti chiacchierano tra di loro sullo sfondo si vedono persone vestite con abiti moderni e mascherine.

C'è chi sostiene però che gli errori siano troppo evidenti per essere involontari, l'uso delle mascherine e del gel sarebbero solo dei messaggi subliminali che il cast sta usando per convincere i suoi telespettatori ad usare i dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Coronavirus.

Una vita in Italia va in onda nel daytime di Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play dove è possibile recuperare le puntate trasmesse.