Una vita anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2019: Lucia passa la notte fuori con Samuel

Una Vita torna per una nuova settimana, dal 16 al 21 dicembre 2019 e le anticipazioni parlano di uno scandalo alle porte, con Lucia che passa la notte fuori con Samuel, deludendo Telmo.

Anticipazioni di lunedì 16 dicembre 2019:

Mentre Lucia e Samuel partono per Toledo, e mentre Celia mette alle strette Felipe per capire se sia complice dell'Alday, Liberto guarda con molta preoccupazione alla situazione di Susana. Interroga a riguardo sua moglie Rosina che gli racconta quanto accaduto: la sarta si vergogna così tanto per quanto è successo con lo studente di disegno che non vuole più uscire di casa, ma qualcuno, scoperto il drammatico accaduto, la sta ricattando. Rosina e il marito decidono così di tenere la Seler in casa propria, ma Don Venancio scopre dove si nasconde e la minaccia tanto pesantemente da spingere Susana a voler vendere la sua attività per pagare la somma richiesta e mettere fine al suo terribile incubo.

Anticipazioni di martedì 17 dicembre 2019:

Antonito è entusiasta per le nozze e si reca dal parroco per definire alcuni dettagli, ma solo lì scopre che in realtà Lolita programma di sposarsi a Cabrahigo.

Anticipazioni di mercoledì 18 dicembre 2019:

Lucia e Samuel sono in viaggio per visitare Nicasio. Lucia è impaziente all'idea di vedere il presunto retablo di San Michele.

Anticipazioni di giovedì 19 dicembre 2019:

Raul, come scopre Cesareo pedinandolo, ha fatto visita a un usuraio. Samuel e Lucia hanno un piccolo incidente con la carrozza, fatto che li costringe a passare la notte fuori.

Anticipazioni di venerdì 20 dicembre 2019:

Lucia e Samuel sono costretti a passare la notte a casa di Nicasio, mentre Celia e Telmo immaginano già che conseguenze potrebbero esserci per la reputazione della giovane, e l'Alday decide di spingere più in là il suo corteggiamento.

Anticipazioni di sabato 21 dicembre 2019:

Lolita si lascia sfuggire davanti a Ursula la notizia di Lucia e Samuel, così lei corre a raccontare tutto a Telmo, che ora è furioso con Lucia per la sua poca prudenza. Mentre Celia di dice preoccupata e delusa per il comportamento di Lucia, Felipe se la prende con lei e con Lolita per avergli nascosto tutto.

L'appuntamento con le nuove puntate di Una vita è per oggi, lunedì 16 dicembre, fino a sabato 21 dicembre sempre intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.