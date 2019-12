Una vita anticipazioni 18 dicembre 2019: Raul chiede aiuto a un usuraio

Una Vita torna con la puntata di mercoledì 18 dicembre 2019 e le anticipazioni trovano sia Raul che Lucia, seppur per motivi molto diversi, vicini a finire ancora nei guai.

Carmen infatti è preoccupata per lo strano comportamento del figlio Raul, dopo i gravi fatti accaduti poco prima per colpa del padre Javier, così chiede a Cesareo di seguirlo. L'uomo però scopre che il ragazzo sta per mettersi di nuovo nei guai: lo vede entrare da un usuraio...

Lucia non è meno incauta per colpa della sua ingenuità: è partita con Samuel alla volta di Toledo perchè non vede l'ora di conoscere Nicasio e ammirare l'opera di cui l'Alday le ha parlato, ma ignora del tutto che il suo accompagnatore ha bel altri piani.

Una vita tornerà domani, 18 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 17 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2019: Lucia passa la notte fuori con Samuel