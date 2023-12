Una star dell'MCU è l'attore più cercato su Google del 2023

Secondo l'ultimo report Year in Search 2023 pubblicato da Google, Jeremy Renner è stato l'attore più cercato del 2023 nonché la seconda persona più cercata in assoluto sul motore di ricerca. Al celebre interprete di Hawkeye nell'MCU seguono Jenna Ortega di Mercoledì e l'ex star di That'70s Show Danny Masterson, al centro del mirino in seguito alla condanna per stupro.

Ecco l'elenco degli attori più cercati del 2023:

Jeremy Renner

Jenna Ortega

Ichikawa Ennosuke IV

Danny Masterson

Pedro Pascal

Jamie Foxx

Brendan Fraser

Russell Brand

Kiara Advani

Matt Rife

L'incidente di Jeremy Renner

Jeremy Renner ha recentemente festeggiato i 10 mesi di recupero dall'incidente quasi fatale che lo ha coinvolto lo scorso gennaio. L'attore, noto per il ruolo di Occhio di Falco, l'1 gennaio era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato investito dal suo spazzaneve vicino alla casa di Lake Tahoe.

Renner, che ha tenuto i fan costantemente aggiornati sul suo stato di salute tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato di essersi rotto 30 ossa e di aver provato ogni tipo di terapia in seguito all'incidente. Fortunatamente sembra che il lungo processo di recupero stia dando i suoi frutti. Recentemente è stata fissata la data di inizio delle riprese di Mayor of Kingstown 3.