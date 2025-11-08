Jeremy Renner nega le accuse della regista Yi Zhou: “False e diffamatorie, mi sta perseguitando da mesi”

La regista Yi Zhou ha lavorato con Jeremy Renner al documentario Chronicles of Disney, e ad un film d'animazione e nei giorni scorsi ha accusato l'attore con una serie di post su Instagram.

Zhou ha dichiarato che Renner ha avuto dei comportamenti non richiesti nei suoi confronti e in seguito l'ha minacciata con frasi molto pesanti. L'attore ha respinto al mittente le accuse.

Le accuse a Jeremy Renner

Secondo l'accusa, Renner avrebbe inviato una serie di immagini di pornografiche di sé non richieste e non sollecitate attraverso messaggi su Whatsapp nel mese di giugno.

Quando la regista l'ha affrontato, Renner avrebbe minacciato di chiamare l'immigrazione/ICE contro di lei: "Le accuse sono totalmente false e inaccurate" ha dichiarato un rappresentante di Renner.

Jeremy Renner in una scena di Hawkeye

L'avvocato dell'attore, Marty Singer, ha negato con forza le accuse di Zhou definendole 'false, oltraggiose e altamente diffamatorie'. Secondo l'avvocato, la regista starebbe agendo in questo modo dopo che l'attore avrebbe respinto le sue avance romantiche e non avrebbe promosso i suoi progetti sui social media.

La reazione di Jeremy Renner alle accuse di Yi Zhou

Secondo il racconto del legale dell'attore, Jeremy Renner avrebbe incontrato Yi Zhou soltanto una volta a luglio in un hotel di Reno, in Nevada, per essere intervistato nel documentario della regista.

Tra i due ci sarebbe stato un incontro definito 'consensuale' dall'avvocato, e i due si sarebbero poi rivisti ad agosto, e Jeremy Renner non le avrebbe più parlato da oltre un mese. L'attore avrebbe ignorato i presunti messaggi sessualmente espliciti in cui lei avrebbe espresso il proprio amore nei suoi confronti. L'ultimo messaggio gli sarebbe arrivato il 24 ottobre.

In merito alle accuse di Zhou sulla presunta chiamata di Renner all'ICE (United States Immigration and Customs Enforcement), Singer sostiene che la regista ha perseguitato e minacciato senza sosta Renner con centinaia di messaggi non richiesti e indesiderati: "Le vere circostanze sono che la signora Zhou ha perseguitato e molestato in modo insistente e aggressivo il mio cliente per mesi, senza alcuna reciprocità da parte sua, eccetto un singolo breve incontro il 12 luglio 2025".