Jeremy Renner: 'Dopo l'incidente ho provato ogni tipo di terapia esistente'

Sono passati circa 10 mesi dal terribile incidente che ha ridotto Jeremy Renner in condizioni critiche, tenendo tutti i suoi fan con il fiato sospeso. Fortunatamente l'attore è poi stato dimesso dall'ospedale, riuscendo a camminare sulle sue gambe, ma il periodo di ripresa è stato davvero duro, come sottolineato in un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. Renner ha infatti ammesso di aver provato qualsiasi tipo di terapia esistente.

"Dal 14 gennaio in poi ho sperimentato ogni tipo di terapia. Ogni giorno innumerevoli ore di fisioterapia, flebo, cellule staminali, terapia a luce rosse, camera iperbarica, bagni nell'acqua ghiacciata e così via. Ma la mia terapia più grande è stata la mia mente e la volontà di essere qui e spingere per recuperare e stare meglio".

Renner ha poi aggiunto: "Voglio essere eccezionale....sento che è mio dovere farlo. Non per sprecare la mia vita che è stata risparmiata, ma per restituire alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti voi che mi avete permesso di resistere. Vi ringrazio tutti".

A maggio l'attore aveva fatto nuovamente tappa al lago Tahoe, al confine tra la California e il Nevada, proprio vicino alla sua casa dove è accaduto l'increscioso episodio. L'incidente, avvenuto mentre Jeremy cercava di salvare il nipote, è costato all'attore la frattura di oltre 30 ossa, venendo letteralmente schiacciato dallo spazzaneve.

Mayor of Kingstown, confermata la terza stagione

Paramount+ ha confermato che Jeremy Renner tornerà a essere protagonista della terza stagione di Mayor of Kingstown, show creato dal candidato all'oscar Taylor Sheridan insieme a Hugh Dillon.

La serie è una delle fiction originali più performanti del servizio di streaming e, durante il periodo di disponibilità in piattaforma, è stata terza solo alle altre serie di successo di Sheridan, 1923 e Tulsa King. Mayor Of Kingstown segue la famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, Michigan, dove il business dell'incarcerazione è l'unica industria fiorente.