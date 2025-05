Una pallottola spuntata: primo sguardo a Pamela Anderson nel reboot con Liam Neeson

Dopo il trailer di qualche settimana fa del reboot di Una pallottola spuntata, è stato svelato il primo sguardo al personaggio interpretato da Pamela Anderson.

Sebbene il defunto Leslie Nielsen abbia interpretato il detective della polizia Frank Drebin nella trilogia originale degli anni '80 e '90, Liam Neeson assumerà il ruolo di protagonista nel prossimo reboot, interpretando suo figlio, il tenente Frank Drebin Jr.

I dettagli precisi della trama rimangano ancora avvolti nel mistero, ma ora, nell'ambito dell'anteprima estiva 2025 di Entertainment Weekly, è stata rivelata la prima immagine di Pamela Anderson nel reboot. L'immagine mostra l'attrice nel ruolo di Beth, con un elegante abbigliamento business casual completamente bianco, un berretto nero, occhiali da sole oversize e un cappotto drappeggiato sulle spalle.

Una pallottola spuntata: Pamela Anderson in una immagine da EW

Pamela Anderson, fascino da femme fatale nel film parodia

The Last Showgirl: Pamela Anderson in una sequenza

Dal momento che il teaser trailer di The Naked Gun ha scelto di non includerla, questa immagine offre il primo sguardo al personaggio di Pamela Anderson, Beth, nel prossimo reboot. Nell'immagine, l'aspetto del personaggio emana il fascino dei classici film noir, poiché Beth sembra incarnare i tratti classici di una femme fatale.

Wallpaper di 'Baywatch' con Yasmine Bleeth, Pamela Anderson e Alexandra Paul

Tuttavia, la foto non offre molti dettagli definitivi sul personaggio, anche se, parlando con EW, la stessa Anderson ha rivelato che il suo personaggio "si rivolge alla squadra di polizia per chiedere aiuto" dopo l'omicidio del fratello.

Per il resto, Una pallottola spuntata rappresenterà un tipo di ruolo molto diverso per Anderson. Sebbene sia forse più nota per il ruolo di C.J. Parker in Baywatch, di recente ha fornito un'interpretazione che ha ridefinito la sua carriera in The Last Showgirl di Gia Coppola, che l'ha vista candidata a diversi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe. Ora, l'attrice mostrerà ancora una volta le sue doti comiche nel reboot, rievocando uno dei suoi primi ruoli nella sit-com della ABC Quell'uragano di papà.