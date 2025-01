Pamela Anderson: "Il successo di The Last Showgirl è la miglior vendetta dopo Pam & Tommy"

L'attrice si è detta orgogliosa di ottenere un riconosciuto finalmente per il suo lavoro e non per la rappresentazione pacchiana del suo privato.

Pamela Anderson è convinta che il successo del suo nuovo film The Last Showgirl, che l'ha rilanciata nell'olimpo di Hollywood, sia la miglior vendetta verso Pam & Tommy, serie Hulu realizzata senza il suo consenso o coinvolgimento che racconta il suo turbolento matrimonio col rocker Tommy Lee.

Ospite dell'Andy Cohen Live di SiriusXM per promuovere The Last Showgirl, l'attrice si è detta orgogliosa della recente rinascita della carriera, che arriva due anni dopo che il momento più difficile della sua vita è stato raccontato in una miniserie televisiva senza il suo permesso.

"Ho scoperto la faccenda di Hulu durante le riprese del mio documentario Netflix [Pamela, a Love Story]", ha detto Anderson. "Non ne sapevo nulla. Non avevo alcun coinvolgimento. Nessuno mi ha chiamato, il che era così strano, ed è stato doloroso."

Una serie "disturbante e pacchiana"

Lily James nei panni di Pamela Anderson

Pam & Tommy vede protagonisti l'inglese Lily James nei panni di Pamela Anderson e Sebastian Stan nel ruolo dell'allora marito Tommy Lee mentre la loro unione viene raccontata con toni eccessivi e umoristici, concentrandosi soprattutto sulla storia del sex tape realizzato durante il viaggio di nozze rubato dalla loro cassaforte da un elettricista (interpretato da Seth Rogen) e venduto online come un porno.

Pam & Tommy, Lily James difende le scene di sesso: "Sono essenziali"

Pamela Anderson ha rivelato l'anno scorso che Lily James l'ha contattata prima di ritrarla solo tramite una lettera scritta a mano, che lei non ha letto (anche se ha conservato una copia scannerizzata). James, da parte sua, aveva precedentemente detto a Entertainment Weekly: "Vorrei che le cose fossero andate diversamente e che Pamela volesse essere coinvolta". Gli showrunner Robert Siegel e D.V. DeVincentis hanno detto a EW di aver contattato l'attrice, ma di non aver ricevuto risposta.

Come ha rivelato a Andy Cohen, Pamela Anderson è convinta che non sia etico da parte dei produttori realizzare una serie su di lei, sul suo matrimonio e su uno dei momenti più traumatici della sua vita.

"Sei un bersaglio facile", ha detto. "Ricordo che le persone mi dicevano molto tempo fa che eravamo personaggio pubblici e quindi non avevamo diritto alla privacy."