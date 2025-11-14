Una pallottola spuntata, David Zucker attacca Seth MacFarlane: “Ha mancato il bersaglio con il reboot"

Il leggendario creatore della trilogia originale non ha gradito affatto la nuova versione con protagonisti Liam Neeson e Pamela Anderson.

David Zucker, regista e produttore dei film originali del franchise Una pallottola spuntata, ha attaccato pesantemente il produttore del reboot Seth MacFarlane.

Intervistato da Woman's World, David Zucker, che ha prodotto i primi film nel trio Zucker-Abrahams-Zucker, ha confessato di non aver apprezzato per niente la nuova e recente versione del franchise.

David Zucker attacca Seth MacFarlane per il reboot di Una pallottola spuntata

"Mio fratello, Jerry, e il nostro partner, Jim Abrahams, hanno iniziato a fare commedie parodistiche 50 anni fa, e abbiamo originato il nostro stile, e l'abbiamo fatto così bene che sembra facile, evidentemente" ha spiegato.

Liam Neeson in una scena del reboot di Una pallottola spuntata

Poi l'attacco al produttore del reboot: "Le persone hanno iniziato a copiarlo, come Seth MacFarlane per il nuovo Una pallottola spuntata. Lui l'ha totalmente mancato il bersaglio".

Lo stile di comicità del trio Zucker-Abrahams-Zucker e il budget del reboot

Il regista ha spiegato il modo in cui creavano la comicità: "C'è un certo metodo nella follia. Avevamo le nostre 15 regole, e le sto insegnando nella speranza che, se qualcuno proverà di nuovo a fare un film di questo tipo, lo faccia nel modo giusto".

Parte delle critiche di Zucker deriva dalla natura ad alto budget del nuovo film: "Non dovresti spendere troppo per le commedie, e una delle nostre regole riguarda lo sfarzo tecnico. I grandi budget e la commedia sono opposti, e nel nuovo Una pallottola spuntata si vedeva chiaramente che avevano speso molti soldi in scene piene di sfarzo tecnico nel tentativo di copiare il nostro stile".

Nel reboot di Una pallottola spuntata, Liam Neeson sostituisce nel ruolo da protagonista Leslie Nielsen, che ha interpretato il detective Frank Drebin nei primi tre film. Neeson interpreta il figlio di Drebin, affiancato a Pamela Anderson che prende il posto dell'interesse amoroso che nei primi tre film era appannaggio di Priscilla Presley.