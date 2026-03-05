Una pallottola spuntata avrà un sequel? Il produttore: "So che a tutti piacerebbe, incluso Liam Neeson"

Quando una commedia riesce a conquistare il pubblico al botteghino, la domanda arriva quasi inevitabile: ci sarà un seguito? È esattamente ciò che sta accadendo con il recente sequel di Una pallottola spuntata, che ha riportato sullo schermo lo spirito parodistico della saga.

Il successo del sequel e il futuro incerto del franchise

Il ritorno di Una pallottola spuntata nelle sale cinematografiche è stato uno di quei casi curiosi in cui nostalgia e sperimentazione si incontrano. Il sequel diretto da Akiva Schaffer, uscito lo scorso anno sotto l'etichetta Paramount Pictures, ha raccolto oltre 102 milioni di dollari al botteghino mondiale, dimostrando che anche oggi c'è spazio per una commedia dichiaratamente demenziale.

La locandina di Una pallottola spuntata

Il film ha segnato il quarto capitolo della saga iniziata nel 1988 con Leslie Nielsen nei panni dell'iconico detective Frank Drebin. Quel personaggio, nato originariamente nella serie televisiva Police Squad!, è diventato uno dei simboli più riconoscibili della comicità parodistica americana.

Nel sequel la torcia passa idealmente a Liam Neeson, che interpreta Frank Drebin Jr., figlio dell'investigatore originale. Accanto a lui figurano Pamela Anderson e Paul Walter Hauser, in un cast che mescola star consolidate e volti noti della commedia contemporanea.

Il risultato è stato un film che ha attirato l'attenzione non solo per il suo legame con il passato, ma anche per il suo valore come test per il genere della spoof comedy. Negli ultimi anni, infatti, le parodie cinematografiche sono diventate sempre più rare nelle sale, molto meno diffuse rispetto agli anni Novanta e ai primi Duemila.

Il successo economico del film ha inevitabilmente acceso una domanda tra i fan: Una pallottola spuntata tornerà con un sequel?

A rispondere è stato il produttore Seth MacFarlane, coinvolto nel progetto con la sua società Fuzzy Door. Parlando con The Hollywood Reporter, MacFarlane ha spiegato che l'idea non è affatto esclusa, ma che al momento non esistono decisioni ufficiali.

"So che tutti lo vorrebbero, incluso Liam," ha dichiarato. "Ma per ora non abbiamo ancora sentito nulla. Credo che la decisione spetti tutta alla Paramount."

Idee per un seguito e gli ostacoli dietro le quinte

Anche se il progetto di un nuovo capitolo non è stato ancora confermato, l'idea di continuare la saga non è rimasta soltanto una fantasia dei fan. Gli sceneggiatori Dan Gregor e Doug Mand hanno rivelato di aver iniziato a prendere appunti per possibili sviluppi della storia.

In un'intervista realizzata in occasione dell'uscita del film, Mand aveva raccontato: "Io e Dan abbiamo già dei taccuini in cui stiamo iniziando a scrivere idee." Anche il regista Akiva Schaffer, a quanto pare, starebbe ragionando su possibili direzioni narrative.

Il team creativo non è l'unico ad aver preso in considerazione l'idea. Anche la produttrice Erica Huggins aveva confermato che tra gli autori del progetto si sono svolte diverse conversazioni sul potenziale futuro della saga.

Tuttavia, non tutto dipende dall'entusiasmo degli autori. Alcune dinamiche industriali potrebbero complicare il percorso verso un sequel. Schaffer ha spiegato che poco dopo l'uscita del film è stata finalizzata l'acquisizione di Paramount Global da parte di Skydance Media.

Secondo il regista, questo passaggio potrebbe influenzare le decisioni future dello studio: "L'operazione si è conclusa circa sette giorni dopo l'uscita del film, quindi stiamo aspettando di capire se vorranno portare avanti il progetto."

Nel frattempo, il sequel ha comunque lasciato un'impressione positiva tra gli spettatori. Per ora, quindi, il futuro di Frank Drebin Jr. resta sospeso tra entusiasmo creativo e decisioni industriali. Ma se il destino del detective più goffo del cinema dovesse dipendere solo dalle risate del pubblico, il caso per un nuovo capitolo sarebbe già aperto.