Una pallottola spuntata: Liam Neeson al posto di Leslie Nielsen nell'assurdo trailer del reboot

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer del reboot di Una pallottola spuntata che mostra Liam Neeson alle prese con ogni sorta di posizione compromettente.

Il suo Frank Drebin Junior, figlio dell'indimenticabile Frank Drebin di Leslie Nielsen nella saga originale di David Zucker di fine anni '80, viene incaricato dal comandante CCH Pounder di svolgere l'ultimo compito e l'avviso e perentorio: "Chiuderanno la squadra di polizia se non risolvi questo caso".

Ma molto spesso Drebin Jr. viene visto combattere il crimine in modo decisamente bizzarro: in finti filmati in stile bodycam lo si vede scaricare la sua arma per saltare la fila del bagno di un bar, chiedere a un criminale perché "ha scontato 20 anni per 'risate da uomo'" e andarsene in un'auto aggiornata con "la tecnologia più avanzata" con il cavo di ricarica ancora attaccato, causando un'enorme esplosione.

Una pallottola spuntata, il poster

Un reboot in lavorazione da più di 10 anni

Il reboot è in sviluppo dal 2013, con Ed Helms, star di The Office, inizialmente impegnato come protagonista. Il produttore e regista Seth MacFarlane è salito a bordo per produrre nel 2021, e Akiva Schaffer è stato infine assunto come regista. Il film è stato scritto da Schaffer, Dan Gregor (Crazy Ex-Girlfriend, Doolittle) e Doug Mand (How I Met Your Mother).

A maggio, la co-protagonista Pamela Anderson, che attualmente sta cavalcando l'onda di un atteso e meritato ritorno, dopo la sua acclamata interpretazione in The Last Showgirl, ha dichiarato a Entertainment Weekly il mese scorso che il suo processo di preparazione per una commedia come Una pallottola spuntata è stato simile a quello del film di Gia Coppola.

"Ho lavorato molto sul ruolo, un'altra esperienza catartica", ha detto l'attrice, ex-idolo televisivo grazie al successo di Baywatch. "Ogni film, a quanto pare, affronta una questione profonda che ha bisogno di essere espressa e fatta emergere in modi diversi da qualsiasi altra cosa".