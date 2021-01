Una pallottola spuntata: Liam Neeson non esclude di recitare nel reboot

Liam Neeson ha parlato del possibile reboot di Una pallottola spuntata in occasione di un'intervista in cui parla dei suoi progetti futuri.

Una pallottola spuntata potrebbe tornare sugli schermi: Liam Neeson ha infatti svelato che Seth MacFarlane ha parlato con lui del possibile progetto.

La star del cinema ha già accennato più volte al suo desiderio di dire addio ai film d'azione e iniziare una nuova pagina della sua carriera nel mondo del cinema.

La locandina di Una pallottola spuntata

Liam Neeson è tornato protagonista sugli schermi con il thriller The Marksman e sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle i progetti troppo impegnativi dal punto di vista fisico.

La star, durante l'intervista, ha quindi rivelato: "Sono stato contattato da Seth MacFarlane e Paramount Studios per parlare della possibilità di riportare sugli schermi Una pallottola spuntata".

Neeson ha aggiunto: "Finirò la mia carriera o la porterò in un'altra direzione. Onestamente non lo so".

Una pallottola spuntata, che ha dato vita anche ad alcuni sequel, ha avuto grande successo a partire dalla fine degli anni '80 e i film seguivano il detective Frank Dreblin alle prese con situazioni complicate e divertenti.

Per Liam Neeson sarebbe una svolta dal punto di vista dei ruoli interpretati, considerando il gran numero di progetti ricchi d'azione realizzati negli ultimi anni.

Il regista e sceneggiatore della versione del 1988 David Zucker, alcuni anni fa aveva parlato del possibile reboot, accennato al progetto che avrebbe dovuto avere come protagonista Ed Helms dichiarando: "Non sarà come Una pallottola spuntata che ho fatto io. Può essere buono come progetto, ma non sarà quel tipo di film. Utilizzeranno il titolo. Mi hanno chiesto se volessi produrlo. Sono brave persone, ma non faranno quello stile parodia che faccio io".