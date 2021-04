Una mamma per amica: Scott Patterson guarderà e commenterà lo show in un podcast

Scott Paterson, interprete di Luke Danes in Una mamma per amica, guarderà tutte le stagioni dello show per commentarle insieme agli utenti in un nuovo podcast.

La star di Una mamma per amica, Scott Patterson, riguarderà la serie per commentarla con gli spettatori in un nuovo podcast dedicato allo show da iHeartRadio intitolato I Am All In. Per il podcast, il mitico interprete di Luke riguarderà tutti e 154 gli episodi per la prima volta.

Scott Paterson ha aggiornato i fan sul nuovo progetto scrivendo su Instagram:

"Eccitanti novità in arrivo per voi fan di Una mamma per amica, ho un nuovo podcast chiamato 'I Am All In'! Unitevi a me mentre riassumo ogni episodio di Una mamma per amica commentandolo con i vostri personaggi preferiti di Stars Hollow. Questo è il momento di afferrare il cellulare e iscriversi al mio nuovo podcast perché il trailer è appena uscito! Il primo episodio arriverà lunedì 3 maggio."

L'attore ha poi condiviso uno sneak peek del podcast in cui tornerà a commentare il colorato e vivace universo di Stars Hollow scrivendo: "Sono tornato a casa nel mio piccolo monolocale e ho acceso la segreteria telefonica. Il primo messaggio era del mio manager che diceva, 'Hai avuto il lavoro.'"

Di fronte al quesito fatidico se sia Team Jess o Team Logan (due dei fidanzati storici di Rory Gilmoure, l'interprete di Luke, zio di Jess peraltro, risponde così: "Team Logan, con un punto esclamativo."

Come anticipato dalla sua co-star di Una mamma per amica Lauren Graham, anche Scott Patterson ha rivelato di avere una clausola nel contratto della serie per cui deve rendersi disponibili in caso di un nuovo ritorno dello show.

Una mamma per amica, creato da Amy Sherman-Palladino, racconta la storia di una madre single, Lorelai Gilmore (Lauren Graham), e del legame speciale con la figlia Rory (Alexis Bledel).

Scott Patterson ha interpretato il ruolo di Luke Danes, burbero gestore del diner di Stars Hollow, per l'intera durata dello show, dal 2000 al 2007, per poi fare ritorno nel revival Netflix Una mamma per amica: di nuovo insieme.